Bundestag verlängert Marine-Einsatz im Mittelmeer

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr beteiligt sich auch weiterhin an der EU-Mission "Med Irini" im Mittelmeer. Mit der Mehrheit der schwarz-roten Koalition stimmte der Bundestag für eine Verlängerung des Mandats. Demnach sollen bis zu 300 Einsatzkräfte das von den Vereinten Nationen verhängte Waffenembargo gegen Libyen überwachen. Außerdem wird der Auftrag dahingehend erweitert, dass die Soldatinnen und Soldaten auch die russische Schattenflotte im Blick behalten sollen.

Die Opposition stimmte gegen die Mandatsverlängerung. Bemängelt wurde unter anderem ein unklarer Auftrag für die Bundeswehr, nachdem das völkerrechtliche Mandat für die Inspektion verdächtiger Schiffe ausgelaufen ist. Der SPD-Außenexperte Ralf Stegner räumte ein, dass der Einsatz nicht alle Probleme in Libyen löse. "Aber ohne diese Mission wäre das Leid größer und die Sicherheit geringer."/ax/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen