CDU pocht auf Stromsteuersenkung - Miersch sieht keine Finanzierung

Berlin, 12. ⁠Nov (Reuters) - Union und SPD gehen im Ringen um die im Koalitionsvertrag verabredete Senkung der Stromsteuer auf Konfrontationskurs. Nachdem die Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD am Mittwoch keine Einigung erzielen konnten, ‌pochte Unionsfraktionsvize Günter Krings (CDU) weiter auf die Senkung. "Das ist nicht leicht, aber die nächste Gelegenheit dazu ist der Koalitionsausschuss kommende ⁠Woche", ⁠sagte er der "Rheinischen Post" mit Blick auf das Treffen am kommenden Dienstag. "Wir müssen jetzt alles daran setzen, dass wir noch in diesem Jahr die Abschaffung der Stromsteuer hinbekommen." Das Thema sei "offen".

Dagegen betonte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, dass er weiter keine ‌Gegenfinanzierung sehe. "Die Stromsteuersenkung ist bisher nicht ‌finanzierbar, so sehr wir uns die Entlastung wünschen, die für eine durchschnittliche Familie acht bis neun Euro im Monat betragen würde", ⁠sagte Miersch den Funke-Medien. Das würde zu Steuerausfällen von fünf ‌Milliarden Euro im nächsten Jahr führen, ⁠und für 2028 gäbe es ebenfalls ein großes Problem bei der Finanzierung. "Ich sehe nicht, dass wir das noch im Zuge der Haushaltsberatungen bis Ende der Woche ‌auflösen."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die ⁠Senkung gefordert. Danach hatte CSU-Chef ⁠Markus Söder auch einen Ausgleich für die kalte Progression gefordert. "Auch bei dem Wunsch, die kalte Progression vollkommen auszugleichen, gibt es bislang keine Lösung", erläuterte Miersch. CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei deutete am Mittwochabend nach Sonderfraktionssitzungen an, dass die Union ihre Zustimmung zu der von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) gewünschten Einkommensteuerreform an die Arbeitsmarktreformen koppeln will.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)