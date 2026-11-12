Cewe-Umsatz stagniert im dritten Quartal - operativer Verlust

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe ist im dritten Quartal im operativen Geschäft in die roten Zahlen gerutscht. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Sonderffekten sei ein Verlust von 1,1 Millionen Euro angefallen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Oldenburg mit. Der um die Effekte von Spartenverkäufen bereinigte Umsatz stagnierte bei knapp 154 Millionen Euro.

Unter dem Strich verdiente Cewe allerdings 21,5 Millionen Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahresquartal noch einen minimalen Verlust verbucht hatte. Ohne den Gewinn von etwas mehr als 25 Millionen Euro aus dem Verkauf des Bereichs Kommerzieller Online-Druck (KOD) wäre im dritten Quartal allerdings ein Verlust angefallen.

Belastet hat im dritten Quartal dagegen der im Sommer angekündigte Kauf des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments und die SAP-Umstellung. Das Unternehmen hatte bereits vor einigen Tagen wegen des im Sommer angekündigten Kaufs des Sofortfoto-Geschäfts Kodak Moments die Prognose für das operative Ergebnis gesenkt. Die Umsatzprognose wurde dagegen bestätigt./zb/jha/