Chemie-Industrie profitiert von höheren Preisen

Drittes Quartal

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie hat für das laufende Jahr ihre Umsatzprognose erhöht. Es werde nun ein Wachstum von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet, wie der Verband der Chemischen Industrie (VCI) in Frankfurt mitteilt. Zuvor hatte der VCI ein Plus von 2,5 Prozent erwartet.

Vor allem höhere Preise trieben die Erlöse im dritten Quartal auf 53 Milliarden Euro. Das sind 5,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig fiel aber die Produktion im Quartal um 3,5 Prozent zurück. Die Zahl der Beschäftigten verringerte sich um 2,5 Prozent auf rund 464.000 Menschen.

«Die chemische-pharmazeutische Industrie hat im dritten Quartal erneut an Boden verloren», sagt VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Die Sondereffekte des zweiten Quartals seien weitgehend ausgelaufen. Zudem habe das extreme Niedrigwasser der Flüsse zusätzlich belastet. Große Player in der Branche machten zwar gute Geschäfte in der Welt. Deutschland aber sei und bleibe bei vielen Unternehmen im roten Bereich.

Kunden drosseln Produktion

In Deutschland und Europa drücke die schwache Industriekonjunktur auf die Nachfrage, erläuterte Große Entrup weiter. Wichtige Kunden der Chemie, allen voran die Automobilindustrie, hätten ihre Produktion gedrosselt. Und auch das Pharmageschäft zeige sich angesichts der großen Unsicherheiten im US-Geschäft weiterhin volatil.

Für das Gesamtjahr hat der Verband schon vor einigen Wochen seine Produktionsprognose auf einen Rückgang um 1,5 Prozent abgesenkt. Noch zu Jahresbeginn war man von einer Stagnation ausgegangen.

Die energieintensive Chemie leidet schon länger unter vergleichsweise hohen Energiepreisen in Deutschland und der Konjunkturflaute. Hinzu kommt die unberechenbare Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump. Chemiekonzerne wie BASF und Evonik haben bereits große Sparprogramme samt Stellenabbau eingeleitet.