Clemta erweitert seine Partner-API für End-to-End-Unternehmensdienstleistungen in den USA



EQS-Media / 12.11.2026 / 15:00 CET/CEST



Clemta





Clemta hat die Erweiterung seiner Partner-API angekündigt, die es Fintech- und SaaS-Plattformen ermöglicht, US-Unternehmensgründungs-, Steuer- und Compliance-Dienstleistungen direkt unter ihren eigenen Marken anzubieten.

London, The United Kingdom – Clemta, eine All-in-One-Plattform für die Gründung und Verwaltung von Unternehmen in den USA, hat eine umfassende Erweiterung seiner Partner-API angekündigt, die es Fintechs, SaaS-Plattformen und professionellen Dienstleistern ermöglicht, Unternehmensgründungen, Steuererklärungen, Buchhaltung und laufende Compliance-Dienstleistungen für die USA direkt in ihre Produkte zu integrieren.

Die Erweiterung knüpft an Clemta’s umfassende Erfahrung in der Unterstützung von mehr als 21.000 Unternehmern aus über 170 Ländern an. Die Unternehmensgründung ist dabei oft der Auftakt einer langfristigen Geschäftsbeziehung.

Die Kundendaten von Clemta bestätigen diese anhaltende Nachfrage: 92 % der Unternehmer, die über Clemta ein Unternehmen gegründet haben, nahmen anschließend mindestens eine weitere Dienstleistung in Anspruch. Im Durchschnitt nahm jeder Kunde 3,4 Dienstleistungen in Anspruch.

Dieser stetige Bedarf an Unternehmensdienstleistungen, die über die Gründung hinausgehen, war für Clemta bei der Erweiterung der Partner-API entscheidend. Damit können Fintechs, SaaS-Plattformen und professionelle Dienstleister Kunden während des gesamten US-Geschäftslebenszyklus unterstützen.

Von der Unternehmensgründung bis zum laufenden Geschäftsbetrieb

Ursprünglich wurde die Lösung entwickelt, um Gründungsanfragen von Unternehmen zu bearbeiten und ihren Status zu verfolgen. Jetzt unterstützt die Clemta Partner-API ein breiteres Spektrum an Geschäftsvorgängen, einschließlich EIN-Anträgen, Dokumentenmanagement, Serviceaufträgen, Steuererklärungen und Compliance-Anforderungen.

Durch eine einzige Integration können Partner Dienstleistungen wie Unternehmensgründung, Support für Registered Agents, Buchhaltung, Unterstützung bei der Steuererklärung und andere Lösungen nach der Gründung im Rahmen ihres Partnerschaftsvertrags anbieten.

Die erweiterte API bietet zudem automatisierte Statusbenachrichtigungen über Webhooks, eine umfassende Sandbox-Umgebung zum Testen von Integrationen sowie ein eigenes Partner-Dashboard zur Verwaltung von Dienstleistungen, Preisen und Abrechnungen.

Embedded Services – neue Umsatzchancen

Mit der Partner-API können Unternehmen Geschäftsdienstleistungen für die USA unter ihren eigenen Marken anbieten und gleichzeitig direkte Beziehungen zu ihren Kunden aufrechterhalten.

Partner haben ihre Customer Experience fest im Griff und legen ihre eigenen Endkundenpreise fest, während Clemta die Vorgänge dahinter abwickelt. Das Modell arbeitet mit partnerbasierten Preisen und konsolidierter monatlicher Abrechnung ganz ohne Vorabverpflichtungen.

Fintech-Unternehmen können dadurch beispielsweise die US-Unternehmensgründung nahtlos in ihre bestehenden Kunden-Onboarding-Prozesse einbinden. Buchhaltungsunternehmen können ihr Dienstleistungsangebot auf internationale Kunden ausweiten, während SaaS-Plattformen zusätzliche Geschäftslösungen integrieren können, ohne dafür die erforderlichen operativen Strukturen selbst aufbauen zu müssen.

„Unternehmer sollten nicht zwischen lauter verschiedenen Plattformen wechseln müssen, um ein US-Geschäft aufzubauen und zu betreiben“, sagte M. İlayda Şencan, CEO von Clemta. „Wir sind der Meinung, dass der nächste Schritt darin bestehen sollte, diese Dienstleistungen überall dort verfügbar zu machen, wo Unternehmer bereits geschäftlich tätig sind. Indem wir unsere Infrastruktur für Partner öffnen, ermöglichen wir anderen Plattformen, ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten und gleichzeitig neue Möglichkeiten für ihr eigenes Wachstum zu schaffen.“

Verfügbarkeit

Die Partner-API von Clemta und das White-Label-Programm stehen berechtigten Partnern zur Verfügung. Technische Dokumentation und Programminformationen sind über die Website von Clemta verfügbar.

Mehr erfahren:clemta.com/whitelabel-program

Über Clemta

Clemta ist eine All-in-One-Plattform, die Unternehmern hilft, US-Unternehmen aus der Ferne zu gründen, zu verwalten und zu betreiben. Durch die Kombination aus innovativer Technologie und umfassender operativem Know-how erleichtert Clemta Unternehmern weltweit die Gründung und Verwaltung ihrer Unternehmen in den USA.

Weitere Informationen finden Sie unter clemta.com.

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Emittent/Herausgeber: Clemta

Schlagwort(e): Informationstechnologie

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