Creditreform: Jeder 10. Erwachsene in Deutschland überschuldet

Berlin, 12. Nov (Reuters) - ⁠Die lange Konjunkturflaute und die hohe Inflation sorgen dafür, dass immer mehr Menschen in Deutschland in die Überschuldung rutschen. Zum 1. Oktober betraf dies 7,36 Millionen erwachsene Personen - und damit 293.000 oder 4,1 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie am Donnerstag aus dem Schuldneratlas 2026 der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. Damit gelten 10,58 Prozent der Erwachsenen als überschuldet. "Die finanzielle Lage der privaten ‌Verbraucher hat sich weiter verschlechtert", sagte Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch. "Insbesondere die stark gestiegenen Lebenshaltungs-, Energie- und Wohnkosten belasten die Ausgabenseite." Gleichzeitig trübe sich der Jobmarkt ein. "Vor allem gut bezahlte Arbeitsplätze im Verarbeitenden Gewerbe wurden in den vergangenen Monaten ⁠in großer Zahl ⁠abgebaut."

Die Entwicklung sei klar krisengetrieben, erklärte Hantzsch. Der zunehmende finanzielle Stress mache sich zunächst bei sogenannten vorgerichtlichen Maßnahmen bemerkbar. "Verbraucher geraten mit dem Bezahlen ihrer Rechnungen in Rückstand, Mahn- und Inkassoverfahren folgen", sagte der Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform. "Oft ist das der Einstieg in die private Überschuldung." Kommen Vollstreckungen oder Forderungspfändungen hinzu, verfestige sich die Überschuldung.

TROTZ WIRTSCHAFTSWACHSTUM KEINE BESSERUNG IN SICHT

Trotz wieder besserer Konjunkturaussichten erwartet Creditreform kurz- und mittelfristig keine Trendwende. "Die Zahl der überschuldeten Verbraucher wird aller Voraussicht nach ‌weiter zunehmen", warnte Hantzsch. "Das finanzielle Stresslevel der Konsumenten ist aktuell hoch und ‌geht weit über den Kreis der statistisch als überschuldet geltenden Verbraucher hinaus."

So hätten in einer Umfrage vom Juni 40,6 Prozent der Befragten eingeräumt, innerhalb der vergangenen zwölf Monate zumindest zeitweise das Gefühl gehabt zu haben, dass ihnen ihre finanziellen Verpflichtungen über den Kopf ⁠wachsen könnten. "Zudem beurteilte knapp jeder Fünfte seine aktuelle wirtschaftliche Lage als mangelhaft oder ungenügend."

Der Analyse zufolge sind besonders Menschen im ‌mittleren Erwerbsalter von Überschuldung betroffen - 17,0 Prozent der 30- bis ⁠39-Jährigen und 16,2 Prozent der 40- bis 49-Jährigen. Vor allem Leistungsträger der Gesellschaft, die mitten im Erwerbsleben stünden und finanzielle Belastungen schultern müssten, spürten die Folgen der Krisen, erklärte Hantzsch. "Dabei nehmen die Überschuldungsanzeichen mit steigenden Verpflichtungen zu, wenn später Familiengründung, Selbstständigkeit oder Immobilienerwerb hinzukommen." Die Überschuldung verfestige sich mit zunehmendem Alter.

JUNGE LEUTE ‌VERSCHULDEN SICH MIT "BUY NOW, PAY LATER"

Aber auch bei jungen Erwachsenen unter ⁠30 Jahren habe die Überschuldung 2026 überdurchschnittlich stark ⁠zugenommen. Die Zahl der Betroffenen erhöhte sich um 5,8 Prozent oder 64.000 Fälle auf 1,17 Millionen. "Die Überschuldung junger Erwachsener ist in vielen Fällen von einem übermäßigen Konsumverhalten geprägt, das beispielsweise durch 'Buy now, pay later'-Angebote und Ratenkäufe im Internet begünstigt wird", erläuterte Hantzsch. "Solche Zahlungsmodelle können die Übersicht über die eigenen finanziellen Verpflichtungen erschweren und schnell zu gerichtlich bestätigter Überschuldung führen."

Die höchste Überschuldungsquote unter den privaten Verbrauchern verzeichnet das Land Bremen mit 15,89 Prozent, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (13,19 Prozent) und Sachsen-Anhalt (13,08 Prozent). Vergleichsweise niedrig ist Quote in Bayern mit 7,58 Prozent und in Baden-Württemberg (8,73 Prozent). Im Jahresvergleich sind die Werte in allen Ländern gestiegen.

Ökonomen erwarten, dass die Wirtschaft in diesem Jahr mit gut einem Prozent so stark ⁠wächst wie seit 2022 nicht mehr. Allerdings kommt dies Experten zufolge bei vielen Menschen noch nicht richtig an.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)