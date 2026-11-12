Creditreform veröffentlicht neuen 'Schuldneratlas'

NEUSS (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht an diesem Donnerstag um 9.30 Uhr in Düsseldorf ihren neuen "Schuldneratlas". Erwartet wird, dass die Zahl der überschuldeten Menschen 2026 erneut gestiegen ist.

Im vergangenen Jahr war deutschlandweit ein Anstieg der Überschuldung verzeichnet worden. Die Zahl der Betroffenen lag bei rund 5,67 Millionen Menschen, etwa 110.000 mehr als im Jahr 2024. Den Anstieg begründeten die Experten damit, dass nach Pandemie, steigenden Energiepreisen und Inflation viele Ersparnisse aufgebraucht seien.

Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen langfristig nicht nachkommen kann. Creditreform wertet für seine Studie anonymisierte Daten aus amtlichen Registern, von Online-Händlern und weiteren Quellen aus./dok/DP/jha