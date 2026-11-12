D-Wave Quantum: +611 % Aufträge – Aktie stürzt 9 % ab!









Quantencomputing gilt als eine der spannendsten Zukunftstechnologien – doch bei D-Wave Quantum prallen technologische Fortschritte und harte Börsenrealität aufeinander. Der amerikanische Quantencomputer-Spezialist meldet für die ersten neun Monate 2026 einen Anstieg seiner Auftragseingänge um beeindruckende 611 Prozent. Gleichzeitig enttäuschen die jüngsten Quartalszahlen die Anleger: Trotz steigender Umsätze und neuer Großprojekte rutscht die Aktie nach der Veröffentlichung um fast neun Prozent ab. Besonders die rückläufigen Quartalsbuchungen und steigenden Kosten werfen Fragen auf. Ist die jüngste Schwäche nur eine vorübergehende Reaktion auf die Zahlen, oder unterschätzt der Markt die Herausforderungen bei der Kommerzialisierung?





Für neue Spannung sorgt der Blick auf das vierte Quartal: Ein Systemauftrag der Florida Atlantic University im Volumen von 20 Millionen US-Dollar könnte die Umsatzentwicklung erheblich verändern. Gleichzeitig baut D-Wave seine Technologieplattform aus und arbeitet mit namhaften Unternehmen an praktischen Anwendungen für Quantencomputing. Doch wie viel wirtschaftlicher Wert steckt tatsächlich hinter diesen Fortschritten, und wie lässt sich die hohe Bewertung rechtfertigen? In unserer aktuellen Aktienanalyse nehmen wir D-Wave Quantum genauer unter die Lupe, prüfen die entscheidenden Kennzahlen und zeigen, welche Entwicklungen jetzt für die Aktie besonders wichtig werden.









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