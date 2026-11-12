Dax höher erwartet - Rekordhoch im Blick

Frankfurt, 12. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 26.662,77 Punkten und damit ‌nur knapp unter seinem erst kürzlich erreichten Rekordhoch von 26.692,90 Zählern geschlossen. Für gute Stimmung an den Börsen dies- und jenseits des ⁠Atlantiks sorgten ⁠positiv aufgenommene Ergebnisse des US-Cloudanbieters CoreWeave. Sie linderten die Sorgen der Anleger um überzogene Ausgaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). An der Wall Street ging es ebenfalls nach oben. Keine Kauflaune kam in Asien auf - vor allem die Chipwerte schwächelten, nachdem die Nvidia-Aktie ‌im nachbörslichen US-Handel um mehr als acht ‌Prozent abgerutscht war. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass das Unternehmen die Entlassung von Konzernchef Jensen Huang vorbereite. Hintergrund seien zwei außereheliche Affären des ⁠Managers, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin.

Im Mittelpunkt am Donnerstag steht ‌erneut die Geopolitik:

• Die US-Gesandten ⁠Jared Kushner und Steve Witkoff reisen nach Moskau. Sie hatten am Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi die ersten direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland seit Februar vermittelt.

• Zudem ‌beginnt der Haushaltsausschuss des Bundestages ⁠mit den abschließenden Beratungen über den ⁠Bundeshaushalt 2027.

• Die Bundesbank stellt ihren Finanzstabilitätsbericht vor.

• Auf der Unternehmensseite blicken Anleger unter anderem auf die Geschäftszahlen von Siemens. Der Münchner Technologiekonzern legt nach einem Rekordjahr die Latte höher.

• Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie stehen die Zeichen auf eine Verschärfung der Warnstreiks.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 26.662,77

EuroStoxx50 6.393,39

EuroStoxx50-Future 6.400,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 52.486,49 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 7.619,38 +1,3%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 60.657,80 -1,0%

Shanghai 3.653,71 -0,7%

Hang Seng 24.033,77 -1,2%

(Bericht von Daniela ⁠Pegna, Sanne Schimanski, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)