Dax knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke - Jahresendrally in Sicht

- von Daniela Pegna

Frankfurt, ⁠12. Nov (Reuters) - Wenige Wochen vor Jahresende gibt der Dax noch einmal ordentlich Gas. Erstmals in seiner Geschichte knackte der deutsche Leitindex am Donnerstag die 27.000-Punkte-Marke. In der Spitze kletterte er um 1,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 27.001,67 Zählern. An den vergangenen vier Handelstagen hat er damit über 1000 Punkte zugelegt, seit Jahresbeginn kommt der Dax auf ein Plus von rund zehn Prozent. "Die Anleger hat das Gipfelfieber offensichtlich wieder gepackt", sagte Timo Emden vom Broker Captrader. Börsianer führten ‌den wieder erwachten Optimismus vieler Investoren auf zuletzt bessere Wirtschaftsdaten, positive Firmenbilanzen und rückläufige Ölpreise zurück. Ein nachhaltiger Sprung über die 27.000-Punkte-Marke könnte nun als Nährboden für eine Jahresendrally dienen, prognostizierte Emden.

Das setzt laut Analysten aber voraus, dass sich vor allem die Lage in Nahost tatsächlich ⁠beruhigt. Billigeres Öl entlaste ⁠die Unternehmen, stärke die Kaufkraft der Verbraucher und verringere gleichzeitig die Sorgen vor einem erneuten Inflationsschub, erklärte Andreas Lipkow von CMC Markets. "Für die Aktienmärkte entsteht daraus eine besonders günstige Kombination: bessere Gewinnperspektiven bei gleichzeitig nachlassendem Kosten- und Zinsdruck."

ÖLPREISE ZULETZT IM RÜCKWÄRTSGANG

Der Preis für das Nordseeöl Brent ist seit Anfang November wegen der Hoffnung auf eine baldige Lösung des Iran-Krieges um rund 21 Prozent auf 92,03 Dollar je Fass gefallen. Das US-Öl WTI verbilligte sich um gut 17 Prozent auf 86,95 Dollar je Fass. US-Präsident Donald Trump steht nach dem schlechten Abschneiden der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen unter ‌Druck, den Konflikt schnell zu beenden. Der Krieg trieb die Energiepreise und damit auch die ‌Inflation in den vergangenen Monaten deutlich in die Höhe. Um die Teuerung einzudämmen, hatte die Fed den Leitzins Mitte September auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Investoren gingen wegen der anhaltend hohen Verbraucherpreise zuletzt von weiter steigenden Zinsen aus. Der Dollar-Index kletterte am Donnerstag mit 103,08 Punkten auf den höchsten Stand ⁠seit 19 Monaten.

Auf der Unternehmensseite sorgte vor allem das Dax-Schwergewicht Siemens für Aktienkäufe. Der Münchner Technologiekonzern legt nach einem Rekordjahr die Latte höher. Nach dem ‌Teilausstieg aus der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers werde der Umsatz mittelfristig um sieben bis ⁠elf Prozent zulegen, prognostizierte das Unternehmen. Analysten würdigten die überzeugende Geschäftsentwicklung und den hohen Auftragsbestand des Unternehmens. Die Aktien kletterten in der Spitze um 5,2 Prozent nach oben.

Auch der Pharma- und Technologiekonzern Merck konnte mit seiner Bilanz bei den Anlegern punkten. Der Boom bei Materialien für Künstliche Intelligenz (KI) und Erfolge mit neuen Spezialmedikamenten treiben das Geschäft weiter an. Das Unternehmen schraubte bereits zum dritten Mal ‌in diesem Jahr seine Jahresziele nach oben. Die Aktien gewannen drei Prozent.

FÜHRUNGSKRISE BEI ⁠NVIDIA ZIEHT TECH-SEKTOR NACH UNTEN

Ins Straucheln gerieten dagegen die Tech-Aktien. ⁠Die Unruhe durch die Führungskrise bei Nvidia erfasse den gesamten KI-Sektor, konstatierte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Der Branchen-Index fiel um ein Prozent, Nvidia gab im vorbörslichen US-Handel knapp sieben Prozent nach. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass der Chip-Weltmarktführer die Entlassung von Konzernchef Jensen Huang vorbereite. Hintergrund seien zwei außereheliche Affären des Managers, darunter eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Im Dax verloren Infineon zeitweise 4,3 Prozent, Aixtron verbilligten sich im MDax um bis zu 3,4 Prozent. Auch an der Wall Street ging es im vorbörslichen Handel für die Chip-Werte Intel und ARM Holdings bergab.

Ein möglicher Abgang von Nvidia-Chef Huang würde ein Führungsvakuum bei dem rund vier Billionen Dollar schweren Chiphersteller hinterlassen. "Wir sehen eine große Lücke, die es zu füllen gilt, und keinen offensichtlichen Nachfolger", urteilten die Analysten von Oppenheimer. Die Führungskrise bei Nvidia trifft den Tech-Sektor in einer ohnehin schon schwierigen ⁠Zeit. Der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte vergangene Woche die Furcht vor einer strengeren Regulierung von KI geschürt und Technologiewerte rund um den Globus auf Talfahrt geschickt.

(Bericht von Daniela Pegna, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)