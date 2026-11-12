Börse am Morgen 12.11.2026

Dax-Rekord, Siemens fehlen 25 Cent, Crash bei Secunet

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt: Der Dax stieg am Donnerstag in den ersten Handelsminuten um gut ein Prozent auf 26.950 Punkte und erklomm ein Rekordhoch. Damit rückt für den Leitindex die Marke von 27.000 Punkten nahe.

Der MDax gewann 0,1 Prozent auf 31.109 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es um 0,3 Prozent aufwärts.

Friedenshoffnungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran und damit verbunden sinkende Ölpreise sind zusammen mit dem jüngst wieder erstarkten Technologiesektor angesichts etwas nachlassender Furcht vor einer zu strengen Regulierung des KI-Bereichs die wichtigsten Gründe für die aktuell gute Stimmung an den Börsen. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft."

Siemens 25 Cent unter dem bisherigen Rekordhoch

Während der Dax also ein neues Rekordhoch erreichtem hat es bei Dax-Schwergewicht Siemens zunächst einmal ganz knapp nicht gereicht. Die Aktie stieg im frühen Handel zwar um bis zu 5,2 Prozent auf 291,45 Euro. Sie blieb damit aber genau 25 Cent unter dem bisherigen Rekordkurs von Ende August.

Das Unternehmen konnte mit seinen Zahlen zum dritten Quartal überzeugen. Das Technologieunternehmen profitiert eigenen Angaben zufolge von einer hohen Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und Industrieller KI sowie aufgrund von Rechenzentren.

Secunet-Kurs gibt nach Zahlen 12,6 Prozent nach

Zu den größten Verlierern der Dax-Indizes gehört am Donnerstagmorgen dagegen die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens Secunet. Auch hier waren neu vorgelegte Zahlen der Auslöser der Kursbewegung. Demnach profitierte das Unternehmen im dritten Quartal zwar weiter vom gut laufenden Geschäft mit der IT-Ausstattung von Behörden. Der Umsatz zog im dritten Quartal insgesamt um fast ein Fünftel auf 135 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte.

Beim stärker schwankenden Auftragseingang gab es allerdings einen Rückgang von fast einem Drittel auf 105 Millionen Euro. Auf Neunmonats-Sicht liegt Secunet bei den Bestellungen aber noch komfortabel im Plus. In den drei Monaten bis Ende September ging auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern zurück und fiel um gut 19 Prozent auf 14,3 Millionen Euro. Secunet verwies auf gezielte Investitionen ins künftige Wachstum, der Ergebnisrückgang sei temporär.

Mit dem Kurs ging es in der ersten Handelsstunde um bis zu 12,6 Prozent auf 204 Euro je Aktie abwärts.

(mit Material von dpa-AFX)

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