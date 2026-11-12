Dax steigt erstmals über 27.000 Punkte
dpa-AFX · Uhr
Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist erstmals über 27.000 Punkte gestiegen. Der deutsche Leitindex erreichte am Vormittag zeitweise 27.001,67 Punkte.
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