DAX® - Vor neuen Rekordhochs

Das Tageshoch hat der DAX® gestern mit 26.659 Punkten exakt im Dunstkreis des entscheidenden charttechnischen Deckels ausgebildet. Als solchen definieren wir weiterhin die historischen Rekordstände seit August bei 26.574/26.619/26.693 Punkten. Gelingt der Ausbruch, kann die Kursentwicklung seit Ende August als klassische „Tasse-Henkel-Formation“ interpretiert werden (siehe Chart). Solange die jüngste Kurslücke (26.276 zu 26.347 Punkte) verteidigt wird, besitzt das Aktienbarometer gute Chancen in Sachen „Vorstoß in uncharted territory“. Aus der Höhe des „Tasse-Henkel“-Musters lässt sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten ableiten, d. h. der DAX® dürfte dann nochmals deutlich weiterlaufen. Während das angeführte Gap als kurzfristige Unterstützung dient, bildet die Kombination aus der Nackenlinie der jüngsten Bodenbildung und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.643/25.578 Punkten) einen strategischen Rückzugsbereich. Einen unterstützenden Faktor stellt aktuell die Börsenstimmung dar, denn die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert einen sehr hohen Bärenanteil (51,4 %) unter den US-Privatanlegern.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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