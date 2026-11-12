DAX® - Vor neuen Rekordhochs
HSBC · Uhr
Vor neuen Rekordhochs
Das Tageshoch hat der DAX® gestern mit 26.659 Punkten exakt im Dunstkreis des entscheidenden charttechnischen Deckels ausgebildet. Als solchen definieren wir weiterhin die historischen Rekordstände seit August bei 26.574/26.619/26.693 Punkten. Gelingt der Ausbruch, kann die Kursentwicklung seit Ende August als klassische „Tasse-Henkel-Formation“ interpretiert werden (siehe Chart). Solange die jüngste Kurslücke (26.276 zu 26.347 Punkte) verteidigt wird, besitzt das Aktienbarometer gute Chancen in Sachen „Vorstoß in uncharted territory“. Aus der Höhe des „Tasse-Henkel“-Musters lässt sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten ableiten, d. h. der DAX® dürfte dann nochmals deutlich weiterlaufen. Während das angeführte Gap als kurzfristige Unterstützung dient, bildet die Kombination aus der Nackenlinie der jüngsten Bodenbildung und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.643/25.578 Punkten) einen strategischen Rückzugsbereich. Einen unterstützenden Faktor stellt aktuell die Börsenstimmung dar, denn die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert einen sehr hohen Bärenanteil (51,4 %) unter den US-Privatanlegern.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Das Tageshoch hat der DAX® gestern mit 26.659 Punkten exakt im Dunstkreis des entscheidenden charttechnischen Deckels ausgebildet. Als solchen definieren wir weiterhin die historischen Rekordstände seit August bei 26.574/26.619/26.693 Punkten. Gelingt der Ausbruch, kann die Kursentwicklung seit Ende August als klassische „Tasse-Henkel-Formation“ interpretiert werden (siehe Chart). Solange die jüngste Kurslücke (26.276 zu 26.347 Punkte) verteidigt wird, besitzt das Aktienbarometer gute Chancen in Sachen „Vorstoß in uncharted territory“. Aus der Höhe des „Tasse-Henkel“-Musters lässt sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von 1.800 Punkten ableiten, d. h. der DAX® dürfte dann nochmals deutlich weiterlaufen. Während das angeführte Gap als kurzfristige Unterstützung dient, bildet die Kombination aus der Nackenlinie der jüngsten Bodenbildung und der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.643/25.578 Punkten) einen strategischen Rückzugsbereich. Einen unterstützenden Faktor stellt aktuell die Börsenstimmung dar, denn die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert einen sehr hohen Bärenanteil (51,4 %) unter den US-Privatanlegern.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
PlusAnalyse zum Mega-Börsengang
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
PlusPictet-Expertin über Luxus-Aktien