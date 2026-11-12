Dax vor Rekord – Nvidia weiter unter Druck

Der Dax dürfte am Donnerstag seinen jüngsten Anstieg mit einem Rekordhoch fortsetzen. Der XDax signalisiert eine Stunde vor Eröffnung des Xetra-Handels ein Plus von 0,6 Prozent auf 26.894 Punkte.

Damit würde das Barometer seinen Höchststand aus der Vorwoche bei 26.692 Punkten übertreffen. Schon am Vortag hatten dem Dax bis dahin nur wenige Punkte gefehlt. Sinkende Ölpreise und eine inzwischen wieder bessere Stimmung im Technologiesektor geben den Börsen Auftrieb, wenngleich der Techsektor am Donnerstag in Anbetracht von Medienberichten über eine mögliche Ablösung von Nvidia-Chef Jensen Huang unter Druck geraten könnte.

Die Aktie des Chipriesen ist gestern nachbörslich deutlich unter Druck geraten, nachdem US-Medien berichtet hatten, Huang habe neben der Affäre mit der mutmaßlichen chinesischen Spionin auch eine Beziehung mit einer Nvidia-Mitarbeiterin. Der Verwaltungsrat des Unternehmens wird über die Zukunft des CEOs entscheiden. Im vorbörslichen deutschen Handel stehen bislang Verluste von gut sieben Prozent zu Buche.

Gewinne am US-Markt

Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens Coreweave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic hoben vor allem in der KI-Branche die Stimmung.

Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt. Der stärker von Aktien der "Old Economy" bestimmte Dow Jones Industrial blieb zur Wochenmitte mit plus 0,5 Prozent deutlich hinter dem Nasdaq 100 zurück.

Asiatische Börsen mit Verlusten am Donnerstag

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Berichte über eine mögliche Ablösung des Chefs des US-Chipspezialisten Nividia drückten auf die Stimmung. Der Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 0,9 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China gab um 0,7 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gut ein Prozent einbüßte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 60.819 -0,70 Prozent Hang Seng 24.005 -1,28 Prozent CSI 300 4.041 -0,85 Prozent Kospi 5.342 -0,61 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,60 +0,12 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,31 -0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,99 -0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte im Überblick

Ölmärkte im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 91,71 Dollar -1,05 Dollar WTI 85,56 Dollar -0,97 Dollar

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 73 (72) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 58 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 340 (280) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 14 (14,30) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 85 (78) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 250 (245) EUR - 'OVERWEIGHT'

LBBW SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 173 (190) EUR - 'KAUFEN'

(mit Material von dpa-AFX)

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