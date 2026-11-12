Deutsche Börse-News: Zertifikate: Tech-Aktien und DAX prägen den Handel

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Apple, AMD und Microsoft zählten in den vergangenen Wochen zu den gefragtesten Basiswerten. Die Dominanz der Tech-Aktien ließ nach den US-Zwischenwahlen aber wieder etwas nach. Seitdem werden vermehrt Indexprodukte nachgefragt.

12. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Den jüngsten Trend im Segment der Einzelaktien beobachtet Markus Königer von der ICF Bank schon länger: "Der Fokus hat sich von deutschen Titeln zunehmend in Richtung amerikanischer Tech-Aktien verschoben." Wenn deutsche Aktien gehandelt würden, seien es häufig Werte wie SAP, Infineon oder Siemens Energy, also ebenfalls Unternehmen aus dem Tech-Bereich oder mit KI-Bezug.

Vier Apple-Produkte unter den Top 10

Unter den meistgehandelten klassischen Optionsscheinen finden sich Calls auf Microsoft, AMD und Apple. Besonders auffällig sei Apple, erklärt Königer. Allein vier Apple-Papiere haben es unter die zehn meistgehandelten Produkte der ICF Bank geschafft. Der Händler nennt hier unter anderem einen bis Juni 2028 laufenden Call auf Apple mit einem Basispreis von 345 Dollar (DE000HM5Z6Z4). Die Aktie des iPhone-Herstellers war Anfang November trotz überraschend guter Quartalszahlen kurz unter Druck geraten, weil der Ausblick auf die Bruttomarge wegen höherer Speicherchipkosten enttäuschte. Im Anschluss zog der Kurs dann spürbar an.

Call-Optionsscheine auf Microsoft wurden zuletzt "rauf und runter gehandelt", berichtet Königer. Zu den umsatzstärksten Produkten zählt ein Mitte 2027 fälliger Call auf Microsoft mit einem Basispreis von 470 Dollar (DE000HT1HHH2). Der Konzern hatte Ende Oktober ein Umsatzplus von 19 Prozent gemeldet und die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie stieg vergangene Woche kurzzeitig auf ein neues Rekordhoch.

Regelmäßige Käufe eines TSMC-Zertifikats

Seit Längerem beobachtet Königer regelmäßige kleinere Käufe eines in US-Dollar notierten Capped Bonus Last Minute-Zertifikats auf TSMC (DE000PM99T32). Dahinter könnten seiner Einschätzung nach Vermögensverwalter stehen, die Positionen in dem Papier aufbauen. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips hatte Mitte Oktober erneut sehr starke Quartalszahlen gemeldet. Trotzdem geriet die Aktie im Zuge der anschließenden Schwäche vieler KI- und Halbleiterwerte zeitweise deutlich unter Druck. In dieser Woche konnte sich TSMC dann wieder erholen.

Anlegerinnen und Anleger setzten auf einen steigenden DAX

Nach den US-Zwischenwahlen und den zum Teil heftigen Kursausschlägen werden laut Königer mittlerweile auch Indexprodukte wieder stärker gehandelt. Anleger seien dabei gezielt "in die Volatilität hinein" aktiv geworden. Beim DAX überwiegen in den Handelsstatistiken der ICF Bank eindeutig Produkte, mit denen Anlegerinnen und Anleger gehebelt von steigenden Notierungen profitieren. Zu den meistgehandelten Papieren zählen drei Open End Turbo Long Optionsscheine auf den DAX (DE000DN2NL83; DE000DN1YR77; DE000DN59N70), die aktuell allesamt zweistellige Hebel aufweisen.

Deutsche Werte bei Anlageprodukten gefragt

Anders sieht die Verteilung bei den Anlagezertifikaten aus. Hier stehen laut Lisa Hegi von HSBC häufig deutsche Aktien im Fokus. Im Segment der Aktienanleihen zählt Mercedes-Benz zu den gefragtesten Basiswerten. Ein noch knapp zwei Jahre laufender Reverse Convertible auf Mercedes-Benz Group (DE000HF19WV9) bietet bei einem unter dem Aktienkurs liegenden Basispreis von 37,66 Euro einen Kupon von 9,90 Prozent pro Jahr.

SAP und Siemens Energy dominieren den Handel mit Discount-Zertifikaten. Gefragt ist zum Beispiel ein Discounter auf Siemens Energy (DE000HM9WRB3) mit einem relativ niedrigen Cap von 80 Euro. Da die Aktie aktuell rund 133 Euro kostet, wird der Höchstbetrag am Ende der Laufzeit selbst dann gezahlt, wenn Siemens Energy bis dahin rund 40 Prozent an Wert verliert. Allerdings wird das Papier auch erst Ende 2030 fällig. Siemens Energy stellte in dieser Woche nach einem Rekordjahr höhere Margenziele in Aussicht und kündigte ein deutlich erweitertes Aktienrückkaufprogramm an.

Von Thomas Koch, 12. November 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)