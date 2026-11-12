Dividendenalarm

Dividendenkalender heute, 12.11.2026

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Thema: WasserstoffInfrastruktur

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 12. November 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
Quelle: Number1411/Shutterstock.com
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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Aker BPVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
American Water WorksVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
AppleVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
ArcelorMittalVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
AUR Portfolio IIIJährlicher Dividendenzahlungstermin
BPVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Comfort Systems USAVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Diamondback EnergyVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
GlaxoSmithKline (GSK)Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Greencoat UK WindVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Investor BHalbjährlicher Dividendenzahlungstermin
OPAPSonder-Dividendenzahlungstermin
ShellVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
TJX CompaniesVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
UnileverVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

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EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Apple
Shell
BP
Unilever
Comfort Systems USA
GSK
Investor B
Aker BP
American Water Works
OPAP
ArcelorMittal
TJX
Greencoat UK Wind
AUR Portfolio III
Diamondback Energy

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