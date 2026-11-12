Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 12.11.2026
onvista · Uhr
Thema: WasserstoffInfrastruktur
Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 12. November 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.
Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Aker BP
|Vierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
|American Water Works
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|Apple
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|ArcelorMittal
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|AUR Portfolio III
|Jährlicher Dividendenzahlungstermin
|BP
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|Comfort Systems USA
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|Diamondback Energy
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|GlaxoSmithKline (GSK)
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|Greencoat UK Wind
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|Investor B
|Halbjährlicher Dividendenzahlungstermin
|OPAP
|Sonder-Dividendenzahlungstermin
|Shell
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|TJX Companies
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
|Unilever
|Vierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.11.2026gestern, 05:10 Uhr · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.11.202609. Nov. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.11.2026heute, 05:10 Uhr · onvista
Plus-Analysen
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
PlusAnalyse zum Mega-Börsengang
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
PlusPictet-Expertin über Luxus-Aktien