Dürr bestätigt Jahresziele - Autoindustrie plant wieder mehr Großprojekte

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Dürr sieht sich nach Umsatz- und Auftragszuwächsen im dritten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. So zog das Neugeschäft in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut 5 Prozent auf 802 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz stieg um mehr als 3 Prozent auf 1,08 Milliarden Euro, während das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 11 Prozent auf 61,3 Millionen Euro sank. Das lag vor allem an einem negativen Ergebnisbeitrag der auf automatisierte Montage- und Prüfsysteme spezialisierten BBS Automation infolge sinkender Umsätze sowie an

Restrukturierungsaufwendungen. Gleichwohl übertraf Dürr mit dem operativen Ergebnis die durchschnittliche Analystenschätzung.

Für den Rest des Jahres gibt sich die Unternehmensführung zuversichtlich. "Das Schlussquartal ist üblicherweise der umsatz- und ertragsstärkste Abschnitt des Jahres, sagte der Vorstandsvorsitzende Jochen Weyrauch laut Mitteilung. "Auch für den Auftragseingang sehen wir beträchtliches Potenzial. Die Automobilindustrie plant nach einer Phase der Zurückhaltung wieder mehr Großprojekte. Allerdings sind die Vergabetermine weniger genau vorherzusehen als in früheren Jahren."/mis/stk