Energiekontor bestätigt Prognose - Entwicklung in Großbritannien weiter offen

dpa-AFX · Uhr
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BREMEN (dpa-AFX) - Das vierte Quartal ist für Energiekontor gut gestartet. Im Oktober wurden die für das laufende Geschäftsjahr vorgesehenen ergebniswirksamen Inbetriebnahmen und Übergaben der bereits im Vorjahr schlüsselfertig veräußerten deutschen Windparks abgeschlossen, teilte der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks am Donnerstag in Bremen mit. Entsprechend bestätigte der Vorstand sein Ziel, 2026 ein Vorsteuerergebnis (Ebt) von 5 bis 10 Millionen Euro zu erreichen.

Entscheidend für die zukünftige Ergebnisentwicklung bleibt für Energiekontor derweil das Geschäft in Großbritannien. Wie im Sommer bekannt wurde, kann das Unternehmen dort ursprünglich für dieses Jahr geplante Verkäufe nicht umsetzen. Hintergrund sind spätere Netzanschlusstermine mehrerer schottischer Windparkprojekte.

Energiekontor veröffentlicht traditionell zum ersten und dritten Quartal keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht./lew/jha/

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