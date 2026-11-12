Entwurf: Rund 40 Staaten fordern Mitsprache bei Europas Sicherheit

Reuters · Uhr
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Paris, 12. ⁠Nov (Reuters) - Eine Gruppe von rund 40 Staaten dürfte sich am Donnerstag einem Entwurf zufolge dafür aussprechen, dass über jede Frage der europäischen Sicherheit gemeinsam mit den Europäern entschieden werden muss. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den vom französischen Außenminister initiierten ‌Entwurf der Erklärung zu Grundprinzipien der europäischen Sicherheit einsehen. Die Gesamtzahl der Unterzeichnerstaaten stand noch nicht endgültig fest. Die Erklärung fällt mit einem Gipfeltreffen europäischer ⁠Staats- und ⁠Regierungschefs in Dublin zusammen, der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft, der insgesamt 47 Staaten angehören.

"Die Unterzeichnerstaaten erinnern daran, dass über den Weg zum Frieden in der Ukraine gemeinsam mit der Ukraine entschieden werden sollte und dass jede Frage, die die europäische Sicherheit betrifft, nur im Einvernehmen mit den Europäern zu ‌klären ist", heißt es in dem Dokument. Dies ‌geschieht vor dem Hintergrund einer anhaltenden Debatte darüber, wie Europa sich zu den von den USA vermittelten Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine positionieren soll.

Der französische Präsident ⁠Emmanuel Macron erklärte, eine Abstimmung innerhalb eines weiter gefassten Europas sei notwendig. "In einer ‌Zeit, in der viele Europa gerne ⁠von Diskussionen über seine eigene Sicherheit und Stabilität ausgeschlossen sähen, ist diese Erklärung äußerst wichtig, weil sie auf allem aufbaut, was wir im vergangenen Jahrzehnt getan haben", sagte Macron bei seiner Ankunft beim Gipfel ‌der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin. "Aber ⁠sie unterstreicht auch, dass es eines ⁠Weckrufs bedarf, damit dieses weiter gefasste Europa gemeinsam handelt."

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hatte bei seiner Ankunft in Dublin am Vormittag betont: "Es kommt darauf an, dass wir Europäer zusammenstehen." Die Europäische Politische Gemeinschaft ist ein Gesprächsforum, das neben den EU-Mitgliedern weitere europäische Staaten außerhalb der EU umfasst. Die Staaten betonen in dem Entwurf zudem, dass die Sicherheit der Ukraine ein wesentlicher Bestandteil der euro-atlantischen Sicherheit sei und dass die künftige strategische Stabilität in ⁠Europa von einer Beendigung des Krieges in der Ukraine abhänge.

(Bericht von John IrishBearbeitet von Lili Bayer und Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)

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