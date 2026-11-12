EQS-Adhoc: MOBOTIX AG: Niederlegung der Ämter zweier Vorstandsmitglieder der MOBOTIX AG und geplante Verkleinerung des Vorstands

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EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
MOBOTIX AG: Niederlegung der Ämter zweier Vorstandsmitglieder der MOBOTIX AG und geplante Verkleinerung des Vorstands

12.11.2026 / 16:39 CET/CEST
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Winnweiler, 12. November 2026 – Die MOBOTIX AG gibt bekannt, dass Frau Madeleine Kraus ihr Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft am 4. November 2026 mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat.

Ferner hat der Aufsichtsrat der MOBOTIX AG Herrn Aleksandar Smiljanic in seinem Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tag aus wichtigem Grund abberufen.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, die Vorstandsstruktur der Gesellschaft künftig zu verschlanken. Damit soll eine effiziente und wirtschaftliche Unternehmensführung sichergestellt werden.

Kontakt:

Julia Schohl, Investor Relation Manager, ir@mobotix.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:MOBOTIX AG
Am Stundenstein 2
67722 Winnweiler
Deutschland
Telefon:+49 (0)6302-9816-0
Fax:+49 (0)6302-9816-190
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WKN:521830
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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