EQS-Adhoc: PATRIZIA SE unterzeichnet Investitions- und Downlisting-Vereinbarung zu geplantem öffentlichem Teilerwerbsangebot zu EUR 8,20 je Aktie und strebt Wechsel der PATRIZIA-Aktie in das Scale-Segment an

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PATRIZIA SE unterzeichnet Investitions- und Downlisting-Vereinbarung zu geplantem öffentlichem Teilerwerbsangebot zu EUR 8,20 je Aktie und strebt Wechsel der PATRIZIA-Aktie in das Scale-Segment an



12.11.2026 / 07:02 CET/CEST

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PATRIZIA SE unterzeichnet Investitions- und Downlisting-Vereinbarung zu geplantem öffentlichem Teilerwerbsangebot zu EUR 8,20 je Aktie und strebt Wechsel der PATRIZIA-Aktie in das Scale-Segment an

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Augsburg, 12.November 2026 – Die PATRIZIA SE („Gesellschaft“), hat heute mit der First Capital Partner GmbH („Bieterin“) eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung (die „Vereinbarung“) abgeschlossen. Die Bieterin hält derzeit bereits ca. 58,89 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

In der Vereinbarung hat sich die Bieterin verpflichtet, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilerwerbsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft für eine noch festzulegende Anzahl von nicht bereits unmittelbar von der Bieterin gehaltenen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von jeweils EUR 1,00 (ISIN: DE000PAT1AG3 / WKN: PAT1AG, die „PATRIZIA-Aktien“) abzugeben („Angebot“). Die Bieterin strebt insgesamt eine Beteiligung an der Gesellschaft von bis zu 73 % des Grundkapitals (vor Einziehung eigener Aktien) der Gesellschaft an. Das Angebot wird die Zahlung einer Geldleistung von EUR 8,20 je PATRIZIA-Aktie als Gegenleistung vorsehen. Das Angebot wird übliche Vollzugsbedingungen, jedoch keine Mindestannahmequote beinhalten.

In der Vereinbarung ist unter anderem geregelt, dass die Gesellschaft spätestens während der Annahmefrist die Beendigung der Zulassung der PATRIZIA-Aktien zum regulierten Markt (Prime Standard) sowie die Einbeziehung der PATRIZIA-Aktien in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen wird ("Downlisting"). Der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft gehen davon aus, dass der Wechsel in das Börsensegment Scale voraussichtlich spätestens im Januar 2027 erfolgen wird.

Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat der Gesellschaft haben dem Abschluss der Vereinbarung zugestimmt. Sie begrüßen, dass die Bieterin ihre Beteiligung an der Gesellschaft weiter erhöhen will.

Die Gesellschaft wird gemäß der Vereinbarung 4.700.000 der derzeit insgesamt 5.767.992 als eigene Aktien gehaltenen PATRIZIA-Aktien, entsprechend einem Anteil von ca. 5,09 % des Grundkapitals der PATRIZIA, nicht im Rahmen des Angebots einzureichen, sondern nach Vollzug des Angebots einzuziehen.

Das Downlisting und die Einziehung eigener Aktien stehen unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit mit den gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, die Verpflichtung zur Einziehung eigener Aktien steht darüber hinaus noch unter dem Vorbehalt des Vollzugs des Angebots. Die Bieterin hat sich in der Investitionsvereinbarung verpflichtet, für einen Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag mit PATRIZIA abzuschließen.

Das Angebot wird zu den in der Angebotsunterlage festgelegten Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage muss durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gestattet werden. Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden im Internet unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Die Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage.

Der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage der Bieterin eine gemeinsame begründete Stellungnahme veröffentlichen.

Kontakt:

Dr. Janina Rochell

Head of Investor Relations

Phone:+49 69 643505-1229

Mobile: +49 151 64085881

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