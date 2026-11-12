EQS-AFR: Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aareal Bank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.11.2026 / 11:41 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Aareal Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Aareal Bank AG
Paulinenstr. 15
65189 Wiesbaden
Deutschland
Internet:www.aareal-bank.com
LEI Code:EZKODONU5TYHW4PP1R34
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