EQS-AFR: Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aareal Bank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.11.2026 / 11:41 CET/CEST

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Hiermit gibt die Aareal Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Internet: www.aareal-bank.com LEI Code: EZKODONU5TYHW4PP1R34

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