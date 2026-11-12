EQS-AFR: Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aareal Bank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



12.11.2026 / 11:55 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Aareal Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027

Ort:

https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Aareal Bank AG Paulinenstr. 15 65189 Wiesbaden Deutschland Internet: www.aareal-bank.com LEI Code: EZKODONU5TYHW4PP1R34

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