EQS-AFR: Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aareal Bank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Aareal Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
12.11.2026 / 11:55 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Hiermit gibt die Aareal Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027
Ort:
https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.05.2027
Ort:
https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027
Ort:
https://www.aareal-bank.com/investorenportal/veroeffentlichungen/berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027
Ort:
https://www.aareal-bank.com/en/investors-portal/publications/reports/financial-reports
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aareal Bank AG
|Paulinenstr. 15
|65189 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|www.aareal-bank.com
|LEI Code:
|EZKODONU5TYHW4PP1R34
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2433768 12.11.2026 CET/CEST
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