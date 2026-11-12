EQS-AFR: GRENKE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: grenke AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
GRENKE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.11.2026 / 08:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die grenke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027

Ort:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2027

Ort:

https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027

Ort:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2027

Ort:

https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:grenke AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Internet:www.grenke.de
LEI Code:529900BHRYZ464GFD289
Ende der MitteilungEQS News-Service

2433446 12.11.2026 CET/CEST

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