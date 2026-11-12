EQS-AFR: GRENKE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: grenke AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

GRENKE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



12.11.2026 / 09:08 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die grenke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2027

Ort:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2027

Ort:

https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2027

Ort:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2027

Ort:

https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: grenke AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Deutschland Internet: www.grenke.de LEI Code: 529900BHRYZ464GFD289

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