EQS-AFR: Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Viscom SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.11.2026 / 09:11 CET/CEST

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Hiermit gibt die Viscom SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.03.2027

Ort:

https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.03.2027

Ort:

https://www.viscom.com/ir/publications-news

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.03.2027

Ort:

https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.03.2027

Ort:

https://www.viscom.com/ir/publications-news

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027

Ort:

https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2027

Ort:

https://www.viscom.com/ir/publications-news

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Viscom SE Carl-Buderus-Str. 9-15 30455 Hannover Deutschland Internet: www.viscom.com LEI Code: 391200SDLDT1KJVFRV52

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