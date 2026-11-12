EQS-AFR: Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Viscom SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

12.11.2026 / 09:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Viscom SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027

Ort:

https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027

Ort:

https://www.viscom.com/ir/publications-news

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027

Ort:

https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027

Ort:

https://www.viscom.com/ir/publications-news

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Deutschland
Internet:www.viscom.com
LEI Code:391200SDLDT1KJVFRV52
Ende der MitteilungEQS News-Service

2433658 12.11.2026 CET/CEST

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