EQS-CMS: Pentixapharm Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Pentixapharm Holding AG / Rechtsänderung derivativer Wertpapiere, die ein Umtausch oder Erwerbsrecht auf Aktien verschaffen nach § 50 Abs. 1, Nr.1a WpHG

Pentixapharm Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



12.11.2026 / 12:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 50 Abs. 1, Nr. 1a WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pentixapharm Holding AG

Berlin

Aktie: WKN A40AEG / ISIN DE000A40AEG0

Wandelanleihe: WKN A383RV / ISIN DE000A383RV0

Mitteilung gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 a) WpHG über die Änderung von Rechten, die mit derivativen vom Emittenten selbst begebenen Wertpapieren verbunden sind, die ein Umtausch- oder Erwerbsrecht auf die zugelassenen Aktien des Emittenten verschaffen

Veröffentlichung zur 4,00 % Unternehmenswandelanleihe 2024/2027

Bekanntmachung betreffend die von der Pentixapharm Holding AG, Berlin, („Emittentin“) begebene 4,00 % Unternehmenswandelanleihe 2024/2027 im Gesamtnennbetrag von EUR 18.500.000,00 (ISIN DE000A383RV0), eingeteilt in 37 unter sich gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 500.000,00 („Schuldverschreibungen“).

Die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Rechte wurden durch Vereinbarung zwischen der Emittentin und der alleinigen Anleihegläubigerin vom 12. November 2026 mit Wirkung zum 1. Januar 2027 geändert. Die Änderungen der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen („Anleihebedingungen“) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Laufzeit der Schuldverschreibungen wird gemäß § 3.1 der Anleihebedingungen in der geänderten Fassung um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2030 verlängert. Die Verzinsung wird in § 2.1 der Anleihebedingungen neu geregelt. Für Zinsperioden, die vor dem 31. Dezember 2026 beginnen, bleibt es bei einem Zinssatz von jährlich 4,00 %. Für alle späteren Zinsperioden beträgt der Zinssatz jährlich 6,00 %. Die Zinsen sind bis zum 31. Dezember 2027 jährlich nachträglich am 31. Dezember zahlbar, ab dem Jahr 2028 vierteljährlich nachträglich am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember. Bei Ausübung des Wandlungsrechts werden die bis zum Ausübungstag aufgelaufenen Zinsen auf die gewandelten Schuldverschreibungen innerhalb von zehn Bankarbeitstagen gezahlt. Es wird ein Recht der Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung aufgenommen (§ 3.2 der Anleihebedingungen in der geänderten Fassung). Die Emittentin kann die Schuldverschreibungen jederzeit ganz oder teilweise mit einer Frist von mindestens 30 Tagen kündigen und zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen. Eine Vorfälligkeitsentschädigung ist nicht geschuldet. Für gekündigte Schuldverschreibungen kann das Wandlungsrecht gemäß § 6.3 der Anleihebedingungen nur bis zum Ablauf des fünften Bankarbeitstags vor dem für die Rückzahlung bestimmten Tag ausgeübt werden. Der Ausübungszeitraum für das Wandlungsrecht wird in § 6.2 der Anleihebedingungen neu gefasst. Das Wandlungsrecht kann jederzeit ab dem Ausgabetag bis zum zehnten Bankarbeitstag vor dem Endfälligkeitstag ausgeübt werden, vorbehaltlich der Nichtausübungszeiträume gemäß § 6.4 der Anleihebedingungen. § 6.4 der Anleihebedingungen wird dahin ergänzt, dass ein Nichtausübungszeitraum spätestens am zehnten Bankarbeitstag vor dem Endfälligkeitstag oder einem für die vorzeitige Rückzahlung bestimmten Tag endet. Der Wandlungspreis von EUR 4,50 je Aktie bleibt unverändert. § 8.1 der Anleihebedingungen wird dahin geändert, dass die Aktien nach Ausübung des Wandlungsrechts so bald wie möglich, spätestens am dreißigsten Bankarbeitstag nach dem Ausübungstag, zu liefern sind. Es wird ein Barausgleich aufgenommen (§ 9.3 der Anleihebedingungen in der geänderten Fassung). Kann die Emittentin die Aktien nicht innerhalb der Lieferfrist gemäß § 8.1 der Anleihebedingungen zur Verfügung stellen, zahlt sie für jede nicht lieferbare Aktie einen Barausgleich. Der Barausgleich entspricht dem Durchschnitt der XETRA Kurse im Sinne von § 10.1 (c) der Anleihebedingungen an den zwanzig aufeinanderfolgenden Handelstagen, die am zweiten Handelstag nach dem Ausübungstag beginnen. Er ist spätestens am fünfzehnten Bankarbeitstag nach dem letzten dieser Handelstage fällig. Es wird eine Negativerklärung der Emittentin aufgenommen (§§ 1.6 und 1.7 der Anleihebedingungen in der geänderten Fassung). Die Emittentin verpflichtet sich, für Kapitalmarktverbindlichkeiten keine Sicherheiten an ihren Vermögensgegenständen zu bestellen, ohne die Schuldverschreibungen gleichzeitig und im gleichen Rang anteilig an dieser Sicherheit teilnehmen zu lassen oder den Anleihegläubigern eine gleichwertige Sicherheit zu gewähren. Die Emittentin stellt dies auch für Tochtergesellschaften sicher, an denen sie unmittelbar oder mittelbar mehr als 85 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte hält. Dasselbe gilt unabhängig von der Beteiligungshöhe für die Pentixapharm AG und für jede Tochtergesellschaft, die geistiges Eigentum der Emittentin oder der Pentixapharm AG innehat oder exklusiv lizenziert erhält, wenn dieses geistige Eigentum am 12. November 2026 der Pentixapharm AG zustand oder an sie lizenziert war. In § 11.3 der Anleihebedingungen wird klargestellt, dass der Abschluss von Lizenz-, Entwicklungs- oder Vertriebspartnerschaften keinen Verkauf aller oder im Wesentlichen aller Vermögensgegenstände der Emittentin darstellt und damit kein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger begründet. § 15.3 der Anleihebedingungen wird um Regelungen zum Nachweis der Berechtigung bei Abstimmungen ohne Versammlung ergänzt. Der Nachweis erfolgt durch eine Bestätigung der registerführenden Stelle, verbunden mit einer Verfügungsbeschränkung für den Abstimmungszeitraum. Im Übrigen werden die Anleihebedingungen redaktionell berichtigt und Verweisungen angepasst.

Berlin, im November 2026

Pentixapharm Holding AG

Der Vorstand