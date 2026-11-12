EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Barausgleich bei Ablauf von Short-Put-Optionen; Status: ausgelaufen; Fälligkeit: 09.11.2026; Anzahl: 87.000; Ausübungspreis: 184,40; Preis 6,8089

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.11.2026 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nassef
Nachname(n): Sawiris
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
Beschreibung: Aktiengebundene Derivate zu ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts
Barausgleich bei Ablauf von Short-Put-Optionen; Status: ausgelaufen; Fälligkeit: 09.11.2026; Anzahl: 87.000; Ausübungspreis: 184,40; Preis 6,8089

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,8089 EUR 592.374,30 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,8089 EUR 592.374,30 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023

Ende der Mitteilung EQS News-Service

107910  12.11.2026 CET/CEST

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