EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 150.000 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.11.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Thomas R.
Nachname(n):Stanton

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 150.000 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,0000 USD495.384,0000 USD
3,9800 USD52.436,5000 USD
3,9900 USD16.781,9400 USD
3,9700 USD12.815,1600 USD
3,9799 USD10.148,7450 USD
3,9600 USD3.940,2000 USD
3,9750 USD1.987,5000 USD
3,9699 USD1.389,4650 USD
3,9999 USD1.399,9650 USD
3,9550 USD1.186,5000 USD
3,9650 USD1.189,5000 USD
3,9950 USD799,0000 USD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,9964 USD599.458,4750 USD

e) Datum des Geschäfts

06.11.2026; UTC−5

f) Ort des Geschäfts

Name:Nasdaq
MIC:XNAS

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet:www.adtran.com
LEI Code:549300VV36J86CRRWF77
Ende der MitteilungEQS News-Service

107960 12.11.2026 CET/CEST

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