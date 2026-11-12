EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 150.000 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.11.2026 / 09:00 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Thomas R.
|Nachname(n):
|Stanton
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|US00486H1059
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 150.000 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,0000 USD
|495.384,0000 USD
|3,9800 USD
|52.436,5000 USD
|3,9900 USD
|16.781,9400 USD
|3,9700 USD
|12.815,1600 USD
|3,9799 USD
|10.148,7450 USD
|3,9600 USD
|3.940,2000 USD
|3,9750 USD
|1.987,5000 USD
|3,9699 USD
|1.389,4650 USD
|3,9999 USD
|1.399,9650 USD
|3,9550 USD
|1.186,5000 USD
|3,9650 USD
|1.189,5000 USD
|3,9950 USD
|799,0000 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,9964 USD
|599.458,4750 USD
e) Datum des Geschäfts
|06.11.2026; UTC−5
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Nasdaq
|MIC:
|XNAS
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|LEI Code:
|549300VV36J86CRRWF77
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107960 12.11.2026 CET/CEST