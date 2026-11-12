EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy Santo, Erwerb von 17.820 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.11.2026 / 08:48 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Timothy
|Nachname(n):
|Santo
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Financial Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|US00486H1059
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 17.820 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,1646 USD
|71.735,2350 USD
|4,1240 USD
|2.453,7800 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,163244 USD
|74.189,0150 USD
e) Datum des Geschäfts
|06.11.2026; UTC−5
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|NASDAQ
|MIC:
|XNAS
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|LEI Code:
|549300VV36J86CRRWF77
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107958 12.11.2026 CET/CEST