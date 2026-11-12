EQS-DD: ProCredit Holding AG: Eriola Bibolli, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.11.2026 / 17:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Eriola
Nachname(n):Bibolli

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ProCredit Holding AG

b) LEI

529900LIN8L1K9MLTR09 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006223407

b) Art des Geschäfts

Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
9,01 EUR5.749,06 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
9,0100 EUR5.749,0600 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.11.2026; UTC±0

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ProCredit Holding AG
Rohmerplatz 33-37
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.procredit-holding.com
LEI Code:529900LIN8L1K9MLTR09
Ende der MitteilungEQS News-Service

107974 12.11.2026 CET/CEST

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