EQS-DD: tk accelis Group AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dienstuhl, Zuteilung von 3.175 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im Rahmen ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.11.2026 / 10:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Volkmar
Nachname(n):Dienstuhl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Berichtigung

Berichtigung Meldung 30.10.2026: Geänderte Rundung der Depotbank; Ziff. 4b): 3.175 statt 3.174 Stückkommanditaktien; Ziff. 4c): EUR 88.265,00 statt EUR 88.237,20.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

tk accelis Group AG & Co. KGaA

b) LEI

5299008H650N7TB9Z004 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000TKCC1S8

b) Art des Geschäfts

Zuteilung von 3.175 nennwertlosen, auf den Inhaber lautende Stückkommanditaktien an der tk accelis Group AG & Co. KGaA im Rahmen des Vollzugs der Abspaltung von der thyssenkrupp AG

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
27,80 EUR88.265,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
27,8000 EUR88.265,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.10.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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