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Ascott Star Rewards wird Partner von Miles & More: Sammeln Sie Meilen bei Aufenthalten weltweit



12.11.2026 / 17:05 CET/CEST

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Ab dem 1. Oktober 2026 erhalten Mitglieder von Ascott Star Rewards (ASR) zusätzlich zu ihren ASR-Punkten 500 Meilen & pro qualifizierender Buchung, während Statusinhaber ihren Status an eine ASR-Stufeanpassen können.

SINGAPUR, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- The Ascott Limited (Ascott), ein in Singapur ansässiges, weltweit tätiges Gastgewerbeunternehmen, das sich vollständig im Besitz von CapitaLand Investment (CLI) befindet, ist jetzt Partner von Miles&More, dem Treueprogramm der Lufthansa Group. Ab dem 1. Oktober 2026 sammeln Mitglieder von Ascott Star Rewards (ASR) Miles & More Meilen, wenn sie in teilnehmenden ASR-Hotels weltweit übernachten.

Ascott Star Rewards

Mitglieder profitieren auf zweierlei Weise:

500 Meilen & Zusätzliche Meilen pro qualifizierender Buchung mit einem Mindestumsatz von 600 EUR (exkl. Steuern und Servicegebühren) zusätzlich zu den für denselben Aufenthalt gesammelten ASR-Punkten.

Ein kostenloser ASR-Tier-Match für Miles & More-Statusinhaber: Vielreisender erhält ASR Silver, Senator erhält ASR Gold und HON Circle Mitglied erhält ASR Platinum

So funktioniert es:

Melden Sie sich online bei Ihrem ASR-Konto an und navigieren Sie zu „Meine Kontoeinstellungen", bevor Sie die Servicekartennummer Miles & More unter dem Dropdown-Menü „Meilen sammeln" hinzufügen.

Buchen Sie direkt über DiscoverASR.com oder die ASR-Mobil-App und schließen Sie Ihren Aufenthalt ab.

Die Meilen werden dem Miles & More-Konto und die ASR-Punkte dem ASR-Konto innerhalb von 30 Werktagen nach Ende des Abrechnungsmonats gutgeschrieben.

Miles & More Statusinhaber können ihren Statusanpassungsantrag auf discoverasr.com/en/statusmatch einreichen.

Ascott verwaltet ein Portfolio von mehr als 1.000 Immobilien unter 16 Marken in über 230 Städten in mehr als 40 Ländern. Dieses Angebot gilt in teilnehmenden ASR-Hotels weltweit. Zu den Flaggschiff-Immobilien gehören Ascott Marunouchi Tokyo, Citadines Holborn-Covent Garden London, Somerset Clarke Quay Singapore, lyf Georgetown Penang, Oakwood Premier Melbourne, Oakwood Yeouido Park Seoul, La Clef Champs-Élysées Paris by The Crest Collection und Mount Royal Hotel Edinburgh by The Unlimited Collection.

Tan Bee Leng, Chief Commercial Officer von Ascott, sagt: „Die Reise vieler unserer Gäste beginnt mit einem Flug, was Miles & More – eines der führenden Treueprogramme Europas – zu einem natürlichen Partner für Ascott Star Rewards macht." Unsere fast 10 Millionen ASR-Mitglieder erhalten Zugang zu einem wesentlich breiteren Netzwerk internationaler Reisevorteile, während Miles & More-Mitglieder einen Vorsprung bei ASR genießen. Da Reisende bei demselben Aufenthalt Meilen und ASR-Punkte sammeln und der Status von Miles & More bereits ab der ersten Buchung anerkannt wird, haben sie noch mehr Gründe, mit ASR Prämien zu sammeln."

„qiibee ermöglicht es Unternehmen wie Ascott, sich auf einfache Weise – sowohl technisch als auch operativ – mit dem Miles & More-Programm zu verbinden." Die Partnerschaft mit Ascott zeigt, wie natürlich Meilen in das Reisen passen: Miles & More-Mitglieder sammeln jetzt nicht nur auf dem Flug Meilen, sondern auch während des Aufenthalts am Zielort", sagt Gabriele Giancola, Mitgründerin und CEO von qiibee.

Die Verbindung zu Miles & More wird in Zusammenarbeit mit qiibee bereitgestellt. Der Fintech-Partner ermöglicht es Unternehmen, sich innerhalb weniger Tage mit führenden Loyalitätsprogrammen wie Miles & More zu verbinden und datengesteuerte Loyalitäts- und Marketinglösungen effizient zu implementieren und zu skalieren.

Über The Ascott Limited

The Ascott Limited (Ascott) verfolgt die Vision, das bevorzugte Gastgewerbeunternehmen zu sein und das globale Leben mit herzlichen Erlebnissen zu bereichern. Mit einem Portfolio von mehr als 1.000 Immobilien in über 230 Städten in mehr als 40 Ländern ist Ascott in Asien-Pazifik, Zentralasien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und den USA vertreten. Zu seiner vielfältigen Kollektion preisgekrönter Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood Premier, Oakwood, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Adoor, Fox, Harris, POP!, Preference, Quest, Vertu und Yello.

Ascott ist spezialisiert auf die Verwaltung und das Franchising einer breiten Palette von Unterkunftsmöglichkeiten, darunter Serviced Apartments, Hotels, Resorts, Wohnanlagen und Markenresidenzen, und geht dabei auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben internationaler Reisender ein. Mit dem Treueprogramm Ascott Star Rewards (ASR) genießen Mitglieder exklusive Vorteile und sorgfältig ausgewählte Erlebnisse, die jeden Aspekt ihrer Reise bereichern.

Ascott ist eine hundertprozentige Geschäftseinheit von CapitaLand Investment Limited. Weitere Informationen zu Ascott und seinem Nachhaltigkeitsprogramm finden Sie unter www.discoverasr.com/the-ascott-limited. Alternativ können Sie mit Ascott über Facebook, Instagram, TikTok und LinkedIn in Kontakt treten.

Über Meilen&Mehr

Als Treueprogramm der Lufthansa Group bietet Miles & More seinen mehr als 39 Millionen Mitgliedern Zugang zu einer exklusiven Welt mit über 170 internationalen Partnern entlang der gesamten Reisekette und im Alltag. Im Mittelpunkt dieses vielfältigen Programms mit seinen attraktiven Vorteilen und exklusiven Reiseprivilegien steht die Prämienlogik des Sammelns und Einlösens von Meilen gegen Prämien sowie die Statuslogik des Sammelns von Punkten für den Vielfliegerstatus. Darüber hinaus bietet das Programm eine breite Palette an Möglichkeiten im Finanzsektor.

Über Qiibee

Qiibee ist ein strategischer Fintech-Partner, der es Unternehmen ermöglicht, sich innerhalb weniger Tage mit führenden Loyalitätsprogrammen wie Miles & More zu verbinden und datengesteuerte Loyalitäts- und Marketinglösungen effizient zu implementieren und zu skalieren. Mehr Informationen unter qiibee.com.

Pressekontakte

The Ascott Limited:

Chia Pei Siang, Leiterin der Kommunikationsabteilung

chia.peisiang@the-ascott.com

qiibee:

Claudio Sgarbi, Leiter Produktentwicklung, claudio.sgarbi@qiibee.com, +41 76 409 07 05

Cision

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