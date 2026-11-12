EQS-News: Cision stellt KI-gestützte Cision Intelligence vor, damit Marken Entwicklungen früher erkennen und sicherer handeln können

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Cision stellt KI-gestützte Cision Intelligence vor, damit Marken Entwicklungen früher erkennen und sicherer handeln können



12.11.2026 / 16:05 CET/CEST

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Erste Funktionen sind über Cision MCP verfügbar. Die Ausweitung auf das gesamte Cision-Portfolio ist bereits geplant.

CHICAGO, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führender Anbieter von Consumer- und Media-Intelligence sowie Kommunikationstechnologie, hat heute Cision Intelligence vorgestellt. Die neue Lösung verbindet spezialisierte KI mit der umfassenden Datenbasis, dem Fachwissen und den Technologien des gesamten Cision-Portfolios. Sie soll Marken dabei unterstützen, Veränderungen früher zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dafür bündelt Cision Intelligence diese Stärken in einer zentralen, agentenbasierten und dialogorientierten Nutzererfahrung. Die ersten Funktionen stehen über Cision MCP zur Verfügung, zunächst für Brandwatch Consumer Research.

Cision Intelligence brings together AI with specialist data, expertise, and capabilities into one agentic experience to help marketing, PR, and comms teams understand whatâ€™s happening, what it means for their business, and what to do next.

Cision Intelligence basiert auf einer gemeinsamen KI-Grundlage, die zentral entwickelt und auf die gesamte Lösungspalette von Cision sowie auf unterstützte externe Tools und Agenten ausgeweitet wurde. Verbesserungen können dadurch allen Produkten und unterstützten Tools zugutekommen, die auf dieser Grundlage basieren. So profitieren Kunden unabhängig von ihrer Arbeitsumgebung von denselben intelligenten Funktionen. Mit zunehmendem Funktionsumfang können Teams relevante Fragestellungen untersuchen, Zusammenhänge besser verstehen und gewonnene Erkenntnisse direkt in ihren bestehenden Tools in konkrete Maßnahmen umsetzen.

„Die Kunden wollen verstehen, wie sich die Märkte verändern, was das für ihr Geschäft bedeutet und was sie als Nächstes tun sollen", sagte Guy Abramo, Geschäftsführer von Cision. „Cision Intelligence bringt unser Fachwissen in eine dialogorientierte Nutzererfahrung ein, die ihnen hilft, diese Fragen zu beantworten. Unser Ziel ist, die gesamte Bandbreite des Informations- und Analyseangebots von Cision überall dort zugänglich zu machen, wo Kunden Entscheidungen treffen, und ihnen so mehr Klarheit und Sicherheit beim Handeln zu geben."

Der erste Zugang erfolgt über Cision MCP, eine von Cision entwickelte Schnittstelle auf Basis des offenen Model Context Protocol (MCP). Sie ermöglicht es KI-Tools und -Agenten, auf vertrauenswürdige Daten und Dienste zuzugreifen. Die erste Version verbindet Kunden mit Agenten von Brandwatch Consumer Research und integriert so Verbraucher-Insight in unterstützte Tools und Arbeitsabläufe. Cision plant, den Zugriff zeitnah auf seine anderen Lösungen auszuweiten, indem im Laufe der Zeit Produktagenten hinzugefügt und umfassendere vernetzte Arbeitsabläufe entwickelt werden.

Signale verknüpfen, Zusammenhänge erkennen

Bei der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung bewegen sich Nutzer zwischen Suchmaschinen, sozialen Medien, Nachrichtenberichterstattung und KI-generierten Antworten. Wer die Zusammenhänge zwischen diesen Signalen versteht, kann Chancen und Risiken erkennen, die bei isolierter Betrachtung leicht übersehen werden.

Eine Produkteinführung kann positive Berichterstattung sowie starkes Social-Media-Engagement hervorrufen, während gleichzeitig die Suchanfragen nach Zuverlässigkeit und Konkurrenzprodukten zunehmen. Die gemeinsame Betrachtung dieser Signale kann einer Marke helfen, die Fragen zu erkennen, die zwischen Interesse und Kaufentscheidung stehen.

Die geplante Expansion von Cision Intelligence wird auf der Breite des Portfolios basieren: Trajaans Search Intelligence-Lösung, Brandwatchs Verbraucherforschung und Social Media Management, CisionOnes Media-Intelligence-Lösung und PR-Workflows sowie die Distribution und Multichannel Amplification™ (kanalübergreifende Verstärkung) von PR Newswire. Dieser vernetzte Ansatz wird Kunden dabei helfen, Veränderungen zu verstehen und darauf aufbauend zu entscheiden, wie sie reagieren.

„Jedes Team hat jetzt Zugang zu KI. Der Unterschied liegt darin, worauf sie basiert. Allgemein einsetzbare Assistenten arbeiten mit weitgehend denselben öffentlichen Informationen", sagte Jim Daxner, Leiter des Produktbereichs bei Cision. „Cision Intelligence bringt unsere spezialisierten Daten und unser Fachwissen ein, um Fragen zu beantworten, die für die Investitionsentscheidungen eines Unternehmens maßgeblich sind. Wir beginnen mit Verbraucherinformationen in den KI-Tools, die Teams bereits verwenden, und weiten das Angebot anschließend auf weitere Lösungen von Cision aus."

Consumer Insights direkt im Arbeitsalltag

Die erste Version bietet vier Funktionen über Cision MCP:

Abfrageverwaltung: Erstellen und verfeinern Sie Suchabfragen zu den Themen und Fragestellungen, die für Ihr Unternehmen relevant sind.

Schnellsuche: Analysieren Sie Gespräche und Trends und erkennen Sie frühzeitig neue Bedürfnisse.

Insights und Zusammenfassungen: Bereiten Sie die Ergebnisse in übersichtlichen Zusammenfassungen auf, die als Grundlage für die nächste Entscheidung dienen.

Benachrichtigungen: Behalten Sie relevante Veränderungen im Blick und erkennen Sie frühzeitig möglichen Handlungsbedarf.

Zusammen ermöglichen diese Funktionen Teams, Verbrauchergespräche zu analysieren, aufkommende Themen und Fragestellungen frühzeitig zu erkennen und relevante Veränderungen im Blick zu behalten. Diese zusätzlichen Funktionen stehen Kunden ergänzend zu Brandwatch Consumer Research zur Verfügung.

„Kunden sollten unsere spezialisierten Informationen und Analysen in den Umgebungen ihrer Wahl einsetzen können", sagte Jeff Mullins, Technologieleiter bei Cision. „Dank unserer gemeinsamen KI-Grundlage können wir technologische Weiterentwicklungen produktübergreifend nutzen. Cision MCP schafft nun eine weitere Möglichkeit, auf dieses Fachwissen zuzugreifen, beginnend mit Brandwatch Consumer Research, während wir gleichzeitig auf stärker vernetzte Arbeitsabläufe hinarbeiten."

Cision Intelligence entdecken

Erfahren Sie auf cision.com/cision-intelligence/, was die Lösung für Ihr Unternehmen bedeuten könnte und wie Ihr Unternehmen Cision Intelligence einsetzen kann.

Die bestehenden Produkte bleiben weiterhin verfügbar, sodass Kunden die Möglichkeit haben, weiterhin mit den Lösungen zu arbeiten, die sie heute verwenden.

Informationen zu Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Konsumenten- und Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikation. Wir stellen Fachleuten aus PR und Unternehmenskommunikation, Marketing sowie Social Media die Tools bereit, die sie benötigen, um in der heutigen datengetriebenen Welt erfolgreich zu sein. Unsere fundierte Fachkenntnis, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, unter anderem CisionOne, Brandwatch, Trajaan sowie PR Newswire, unterstützen mehr als 75 000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, dabei, die für sie wichtigsten Zielgruppen zu erkennen sowie von ihnen gesehen zu werden, sie zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden.

Medienkontakt:

Cision Public Relations

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