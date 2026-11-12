EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: Jahresendrallye nach den Zwischenwahlen oder weitere KI-Zweifel?

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Crédit Mutuel Asset Management: Jahresendrallye nach den Zwischenwahlen oder weitere KI-Zweifel?



12.11.2026 / 08:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Jahresendrallye nach den Zwischenwahlen oder weitere KI-Zweifel?

Von François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management

Im vergangenen Monat haben wir darauf hingewiesen, dass die Berichtssaison den Aktienmärkten bislang stets Auftrieb verliehen hat. Diese These hat sich in den letzten Wochen jedoch nur teilweise bestätigt: Der S&P 500 gab im Oktober um 0,87 % nach, wobei der Rückgang im Technologiesektor insgesamt noch stärker ausfiel. Europa schnitt besser ab: Der Stoxx 600 legte um 1,87 % zu.

Dennoch verlief die Berichtssaison insgesamt solide, mit Aufwärtskorrekturen bei Margen, Umsätzen und Gewinnen in den USA. Dies reichte jedoch nicht aus, um die Anleger zu beruhigen und ihre Zweifel zu zerstreuen, ob sich die Rallye bei allen KI-bezogenen Titeln fortsetzen kann. Einige Unternehmen mussten herbe Einbußen hinnehmen: Intel brach aufgrund enttäuschender Prognosen für das vierte Quartal um mehr als 45 % ein, Sandisk verlor trotz starker Ergebnisse und Aufwärtskorrekturen 35 %, und Google gab an einem einzigen Handelstag um 13 % nach, nachdem die Suchumsätze hinter den Erwartungen zurückblieben.

Hinter diesen starken Kursrückgängen verbergen sich wachsende Zweifel der Anleger hinsichtlich des Tempos der KI-Investitionen insgesamt, der künftigen Kapitalrendite sowie der Nachhaltigkeit der hohen Gewinnerwartungen. Diese Zweifel werden auch deutlich, wenn man die Indexentwicklung in diesem Jahr mit dem Gewinnwachstum vergleicht: Der S&P 500 ist bis Ende Oktober „nur“ um 11,7 % gestiegen, während für die Gewinne ein Wachstum von 33 % erwartet wird. Infolgedessen ist das 12-Monats-Forward-KGV unter 18 gesunken, nachdem es zu Jahresbeginn noch bei 22 lag. Wir bleiben gegenüber Hyperscalern und Halbleitern insgesamt positiv eingestellt, sind jedoch vorsichtig gegenüber den am stärksten verschuldeten Akteuren, wie beispielsweise den Neoclouds.

Was uns trotz der jüngsten Volatilität weiterhin recht zuversichtlich für Aktien stimmt, ist die Tatsache, dass die Wachstumsprognosen für die wichtigsten Volkswirtschaften insgesamt positiv bleiben. Das weltweite Wachstum dürfte Ende 2026 bei rund 3 % liegen, die meisten Frühindikatoren zeigen eine Beschleunigung, und die Arbeitsmärkte sind weiterhin in guter Verfassung. Dieses positive Bild gilt vor allem für die USA, doch auch in Großbritannien und Deutschland scheinen sich die Bedingungen zu verbessern, während sich die südeuropäischen Volkswirtschaften insgesamt gut behaupten.

Eine uneinheitliche Marktresilienz

Dennoch bestehen weiterhin Risiken, da die Lage im Nahen Osten nach wie vor komplex ist und der Preisdruck bei den Energierohstoffen anhält: In der Eurozone stieg derÖlpreis im Monatsverlauf um 19 % und der Erdgaspreis um 43 %. Dies wird 2027 in weiten Teilen der Eurozone zu einem Anstieg der Strompreise führen und das Risiko von Zweitrundeneffekten auf die Inflation erhöhen. Diese Effekte sind derzeit sowohl in den USA als auch in der Eurozone noch begrenzt, doch das Risiko steigt.

Höhere Energiepreise stellen zudem ein Risiko für den Konsum in den kommenden Monaten und Quartalen dar, zumal sich das Lohnwachstum nicht verbessert. In den USA ist der Konsum nach wie vor sehr robust, gestützt durch die Finanzmärkte, die sich bislang sehr gut entwickelt haben. Die Volatilität der letzten Wochen könnte ihn jedoch belasten. Dieses Risiko ist in der Eurozone noch größer. Hier sind die Reallöhne inzwischen ins Minus gerutscht. Die Lage im Nahen Osten spielt im aktuellen Umfeld weiterhin eine entscheidende Rolle.

Außerdem müssen wir die Auswirkungen der Ergebnisse der US-Zwischenwahlen bewerten: Die „demokratische Welle“ dürfte zu einem konfrontativen Verhältnis zwischen dem Präsidenten und dem Kongress führen und möglicherweise im Dezember dieses Jahres zu einem Regierungsstillstand. Wie wird Trump in Bezug auf Zölle oder die Beziehungen zum Iran reagieren? Derzeit ist noch nichts sicher. Angesichts zahlreicher Unsicherheiten in den kommenden Monaten haben wir unsere Haltung, nachdem wir viele Monate lang positiv eingestellt waren, nun etwas neutraler ausgerichtet.

La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

bianca.tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer

Geschrieben am 4. November 2026. Crédit Mutuel Asset Management: 128, boulevard Raspail 75006 Paris. Von der AMF unter der Nummer GP 97 138 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft, seit dem 11.04.2025 bei der ORIAS (www.orias.fr) unter der Nummer 25003045 registriert. Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 3.871.680 Euro, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nummer 388 555 021, APE-Code 6630Z. Innergemeinschaftliche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR 70 3 88 555 021.Crédit Mutuel Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungsholdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

La Française Finance Services, eine von der ACPR unter der Nummer 18673 (www.acpr.banque-france.fr) zugelassene Wertpapierfirma, die am 4. November 2016 unter der Nummer 13007808 bei der ORIAS (www.orias.fr) registriert wurde.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch ein Anlageangebot oder eine Aufforderung zum Handel an den Finanzmärkten dar. Die enthaltenen Einschätzungen spiegeln die Meinung der Autoren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und stellen keine vertragliche Verpflichtung seitens der Groupe La Française dar. Diese Einschätzungen können ohne vorherige Ankündigung im Rahmen des Prospekts, der allein rechtsverbindlich ist, geändert werden. Die Groupe La Française haftet in keiner Weise für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder der darin enthaltenen Informationen entstehen. Diese Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Groupe La Française weder ganz noch teilweise reproduziert, verbreitet oder an Dritte weitergegeben werden.

Internetadressen der Aufsichtsbehörden: Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die Bankenaufsicht (ACPR) www.acpr.banque-france.fr, Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) www.amf-france.org.

12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2433134 12.11.2026 CET/CEST