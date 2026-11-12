EQS-News: Die Open Agentic Web Challenge: Aufbau einer Agentenwirtschaft, die für alle funktioniert

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Die Open Agentic Web Challenge: Aufbau einer Agentenwirtschaft, die für alle funktioniert



12.11.2026 / 14:35 CET/CEST

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Eine globale Challenge mit einem Preisgeld von 13.000 USD lädt Entwickler dazu ein, offene, interoperable KI-Agenten für das heutige Web zu entwickeln.

Unterstützt von Cognizant AI Lab, dem NANDA-Programm des MIT Media Lab, Mozilla, der ITU-T SG17 der Vereinten Nationen, AWS, der UT Austin School of Computing und AI Commons.

LISSABON, Portugal, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Web Summit -- Organisationen aus Forschung, Industrie, Technologiestandards und Zivilgesellschaft kündigten heute die Open Agentic Web Challenge an, eine globale Initiative zum Aufbau eines offenen, sicheren und interoperablen Netzes von KI-Agenten.

Die Challenge lädt Entwickler, Forscher, Startups, Unternehmen und Studierende dazu ein, öffentlich zugängliche, vernetzte agentenbasierte Websites zu entwickeln. Die Teilnehmer können auch Technologien und Standards entwickeln, die es Agenten ermöglichen, einander auf sichere, vertrauenswürdige und zuverlässige Weise zu finden und zusammenzuarbeiten.

Der erste Wettbewerb läuft auf DevPost bis zum 11. Januar 2027. Ein Preisgeld von 13.000 USD wird für herausragende Leistungen vergeben. Die Gewinner werden auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos im Januar 2027 bekannt gegeben. Weitere Organisationen sind eingeladen, sich als Kooperationspartner anzuschließen.

Warum ein offenes agentenbasiertes Web wichtig ist

KI-Agenten beginnen, im Auftrag von Personen und Organisationen Dienstleistungen im Internet zu entdecken, zu kommunizieren, zu verhandeln und Transaktionen durchzuführen. Die Infrastruktur, die bestimmen wird, wie diese Akteure einander finden, Vertrauen aufbauen und Werte austauschen, befindet sich noch im Aufbau.

Aktuell sind persönliche KI-Agenten weitgehend auf die Plattformen beschränkt, auf denen sie entwickelt wurden. Ohne offene Standards könnte sich diese Isolation vertiefen und es Menschen und Unternehmen erschweren, sich mit den von ihnen genutzten Diensten zu verbinden. Diese Herausforderung untersucht eine Alternative, bei der Menschen ihre eigenen Agenten auswählen können, Organisationen ihre Dienste agentenauffindbar machen können und unabhängig entwickelte Agenten plattformübergreifend interagieren können.

Anstatt ein völlig neues Netzwerk zu erfordern, baut die Herausforderung auf dem bereits existierenden Web auf, einschließlich bekannter Technologien wie HTML und JavaScript. Ziel ist es, praktische Ansätze für die Bereiche Erkennung, Identität, Multiagenten-Orchestrierung, portable Agentenprogramme, Transaktionen und Governance zu testen.

So nehmen Sie teil

Die Open Agentic Web Challenge lädt Entwickler, Forscher, Startups, Unternehmen und Studierende weltweit dazu ein, offene Komponenten des agentenbasierten Webs auf dem heutigen Web-Stack zu entwickeln und zu testen. Entwickler können ihre eigenen Komponenten entwickeln oder auf Forschungsergebnisse und Open-Source-Ansätze zurückgreifen, die von einigen der teilnehmenden Organisationen beigesteuert wurden, darunter:

MIT Media Labs NANDA Web Agentica und NandaIndex: Forschungsprototypen für signierte, portable Agentenpakete, die in einer vom Benutzer kontrollierten Laufzeitumgebung wie OpenClaw oder dem Browser ausgeführt werden.

Cognizants Neuro® San: Ein Open-Source-Framework zum Erstellen und Orchestrieren von Multiagentensystemen, das es Entwicklern ermöglicht, zusammenarbeitende Agenten zu koordinieren und zu testen, wie unabhängig entwickelte Komponenten zusammenarbeiten.

Mozillas Otari: Ein Open-Source-LLM-Router, der Agentenanwendungen flexiblen Zugriff auf verschiedene Modelle ermöglicht.

Diese Beiträge befassen sich mit verschiedenen Aspekten des Problems. Ihre Verwendung ist jedoch keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Challenge. Entwickler können an der Herausforderung teilnehmen, indem sie diese DevPost-Seite besuchen.

Hier sind einige Aussagen der teilnehmenden Organisationen zur Herausforderung und zur weltweiten Initiative für ein agentenbasiertes Web:

Babak Hodjat, leitender KI-Beauftragter bei Cognizant, sagte:

„Persönliche Agenten sind da, aber sie sollten für Sie arbeiten, nicht für eine Plattform, und frei mit Ihrer Bank, Fluggesellschaft und Ihrem Energieversorger interagieren, also mit demjenigen, der seine Agenten entwickelt hat. Jedes Unternehmen sollte auffindbar sein, nicht nur diejenigen mit Zugang zu geschlossenen Plattformen. Wir laden die Welt ein, eine offene Agentenökonomie im Web aufzubauen, in der jeder teilnehmen, konkurrieren und Innovationen vorantreiben kann."

Ramesh Raskar, außerordentlicher Professor am MIT Media Lab und Gründer des NANDA-Programms, sagte:

„Das offene Web war deshalb so erfolgreich, weil die Menschen veröffentlichen, entdecken und sich vernetzen konnten, ohne von einer einzigen Plattform abhängig zu sein. NANDA bringt diese Grundlagen auf KI-Agenten. Unsere WebAgentica-Forschung macht Agentenprogramme portabel, überprüfbar und auf Basis von benutzerautorisierten Ressourcen nutzbar. Diese Herausforderung ermöglicht es uns, diese Ideen zusammen mit komplementären Multiagenten-Frameworks zu testen."

Raffi Krikorian, technischer Leiter von Mozilla, sagte:

„Wir freuen uns darauf, Entwicklern Open-Source-KI-Tools zur Verfügung zu stellen, damit sie lernen können, ihre KI-Architektur selbst in die Hand zu nehmen und Open-Source-KI in die Produktion zu bringen."

Arnaud Taddei, Vorsitzender der ITU-T-Studiengruppe 17, sagte:

„Die Standards, die das Internet und das Web hervorgebracht haben, waren diejenigen, die sich in der Praxis bewährt hatten. Diese Herausforderung ist aus demselben Grund unerlässlich: Es wird aufzeigen, was für das agentenbasierte Web machbar und einsetzbar ist, und die Arbeit internationaler Normungsgremien, einschließlich der ITU-T-Studiengruppe 17 und ihrer Fokusgruppe FG-TIDA, unterstützen."

Peter Stone, Leiter der Fakultät für Informatik und Professor für Informatik an der Universität von Texas in Austin, sagte:

„Das weltweite Agenten-Web bietet die Möglichkeit, die KI-Infrastruktur interoperabel und benutzersteuerbar zu gestalten. Offene Protokolle ermöglichen es Nutzern, Agenten anbieterübergreifend auszuwählen, Autorisierungen zu definieren und Interaktionen zu überprüfen. Dies steht im Einklang mit der Mission der UT Austin School of Computing, technische Strenge mit menschlichen Bedürfnissen in der KI-Entwicklung zu verbinden."

Madisen Taylor, Direktorin von AI Commons, sagte:

„Agenten werden schon bald einen Großteil des Lesens und Entscheidens im Internet für uns übernehmen. Ein offenes, agentenbasiertes Netzwerk sollte die Quellen, auf die es sich stützt, dokumentieren und den Personen, die dahinterstehen, ein Mitspracherecht bei der Verwendung ihrer Arbeit einräumen. Durch die integrierte Nachverfolgbarkeit von Herkunft und Beteiligung können Agenten den Zugang zu Informationen erweitern und gleichzeitig Vertrauen und Handlungsfähigkeit stärken."

Teilnehmende Organisationen

Die Initiative umfasst Industrie, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und internationale Politik. Zu den an der Initiative beteiligten Organisationen gehören:

Cognizant AI Lab: Bringt tiefgreifende Expertise in Multiagentensystemen und KI-Sicherheit aus seinem KI-Labor sowie Open-Source-Tools mit, die den Teilnehmern der Challenge eine praktische Grundlage für die Entwicklung und Vernetzung von Agenten bieten.

Mozilla: Bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Förderung des offenen Webs mit und stellt sicher, dass das agentenbasierte Web auf den Prinzipien der Offenheit, Transparenz und Benutzerkontrolle aufgebaut ist.

NANDA-Programm des MIT Media Lab: Leistet Pionierarbeit in der Forschung zur Kerninfrastruktur des agentenbasierten Webs, einschließlich offener Agentenfindung, Identität und Vertrauen.

AI Commons: Aufbau der fehlenden öffentlichen Dokumentation der KI: Die Art und Weise, wie das Wissen der Agenten genutzt wird, soll nachvollziehbar gemacht werden, und die Menschen sollen ein Mitspracherecht bei der Verwendung ihres Wissens erhalten.

ITU-T Studiengruppe 17: Die führende Gruppe der Vereinten Nationen für Sicherheitsstandards, die globale Expertise in den Bereichen digitale Identität und Vertrauen einbringt, damit Agenten überprüfen können, mit wem sie es zu tun haben, und über Grenzen und Plattformen hinweg verantwortungsbewusst handeln können.

Amazon Web Services (AWS): Bietet globale Cloud-Infrastruktur und agentenbasierte KI-Dienste und unterstützt Entwickler bei der Entwicklung, dem Einsatz und der Skalierung sicherer, interoperabler Agenten.

UT Austin School of Computing: Leistet führende akademische Forschung im Bereich KI und verankert die Initiative auf einer soliden wissenschaftlichen Grundlage mit Zugang zu Forschern.

Organisationen, die sich als Kooperationspartner an der Herausforderung beteiligen möchten, können weitere Informationen unter worldwideagenticweb.org anfordern.

Medienkontakt

Paul Jarratt

paul.jarratt@worldwideagenticweb.org

Cision

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