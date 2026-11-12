EQS-News: Eckert & Ziegler: Bereinigtes EBIT im dritten Quartal +25%. Prognose 2026 bestätigt

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Eckert & Ziegler: Bereinigtes EBIT im dritten Quartal +25%. Prognose 2026 bestätigt



12.11.2026 / 07:45 CET/CEST

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3. Quartal 2026:

Umsatz: 79,6 Mio. € (Vj. 75,3 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen: 19,3 Mio. € (Vj. 15,4 Mio. €)

Nettogewinn: 13,1 Mio. € (Vj. 8,5 Mio. €)

9-Monatszeitraum 2026:

Umsatz: 229,0 Mio. € (Vj. 224,1 Mio. €)

EBIT vor Sondereinflüssen: 52,6 Mio. € (Vj. 50,8 Mio. €)

Nettogewinn: 35,4 Mio. € (Vj. 29,9 Mio. €)

Jahresprognose 2026:

Umsatz von rund 320 Mio. € (bestätigt)

EBIT vor Sondereinflüssen von rund 80 Mio. € (bestätigt)



Berlin, 12. November 2026. Die Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) konnte ihren Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2% auf 229,0 Mio. € steigern. Das EBIT vor Sondereinflüssen (bereinigtes EBIT) stieg um knapp 4% auf 52,6 Mio. €. Der Nettogewinn legte um 19% zu und erreichte 35,4 Mio. € oder 0,57 € pro Aktie.



Der Vorjahresumsatz enthält Umsätze aus dem Lizenzgeschäft in Höhe von 5,0 Mio. €, denen in den ersten neun Monaten 2026 keine Lizenzumsätze gegenüberstehen. Ohne diesen Lizenzeffekt wuchs der Konzernumsatz um 9,8 Mio. € bzw. 4% (Vj. ohne Lizenzeffekt: 219,1 Mio. €) und das bereinigte EBIT der Gruppe um 6,6 Mio. € bzw. 14% (Vj. ohne Lizenzeffekt: 46,0 Mio. €). Die operative Ertragskraft des Konzerns hat sich damit deutlich verbessert. Lizenzerträge werden für das vierte Quartal erwartet.



Im Segment Medical lagen die externen Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres mit 121,4 Mio. € rund 1,8 Mio. € oder 1% über dem Niveau des Vorjahres. Lizenzbereinigt stieg der externe Umsatz im Segment Medical um 6,8 Mio. € bzw. 6% (Vj. ohne Lizenzeffekt: 114,7 Mio. €). Nach wie vor bleibt das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen der wichtigste Umsatzbringer und der zentrale Wachstumstreiber. Neben dem weiterhin wachsenden Geschäft mit Generatoren sind insbesondere die Entwicklungen der Lutetium-177-Umsätze und im Bereich Contract Development & Manufacturing (CDMO) zu nennen. Das bereinigte EBIT des Segments Medical lag bei 36,2 Mio. € und damit um 5,1 Mio. € (16%) über dem bereinigten EBIT des Vorjahreszeitraums. Ohne den Ergebnisbeitrag aus dem Lizenzgeschäft im Vorjahr (4,8 Mio. €) beträgt der Anstieg 9,9 Mio. € bzw. 38% (Vj. ohne Lizenzeffekt: 26,3 Mio. €).



Das Segment Isotope Products erzielte mit 107,5 Mio. € einen externen Umsatz, der 3% über dem Vorjahr lag. Nach einem schwächeren Jahresauftakt setzte sich die im März gewonnene Dynamik auch im dritten Quartal fort; der externe Umsatz lag im dritten Quartal rund 8% über dem Vorjahresquartal. Getragen wurde diese Entwicklung vom starken Geschäft mit medizinischen Strahlenquellen sowie vom Projektgeschäft. Das bereinigte EBIT im Segment Isotope Products sank um rund 2,2 Mio. € bzw. 11% auf 17,9 Mio. €. Im dritten Quartal übertraf das bereinigte EBIT mit 8,6 Mio. € den Vorjahreswert (7,8 Mio. €) bei einer auf 47% verbesserten Bruttomarge (Vj. 45%).



Für das vierte Quartal werden Lizenzerträge und aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach radiopharmazeutischen Produkten eine gute Geschäftsentwicklung erwartet, so dass die für das GJ 2026 gesetzten Ziele erreicht werden können. Der Vorstand bestätigt seine am 26. März 2026 veröffentlichte Prognose für das GJ 2026 mit einem Umsatz von rund 320 Mio. € und einem bereinigten EBIT von rund 80 Mio. €.



Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie hier: https://www.ezag.com/Q32026de

Über Eckert & Ziegler.

Eckert & Ziegler SE ist mit mehr als 1.100 Mitarbeitern DER führende unabhängige Radioisotopenlieferant und Spezialist für isotopenbezogene Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen und Produkten für die Radiopharmazie, von der frühen Entwicklungsarbeit bis hin zur Auftragsfertigung und zum Vertrieb. Die Eckert & Ziegler-Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX-Index der Deutschen Börse notiert.

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Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

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