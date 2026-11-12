EQS-News: GFT Technologies beschleunigt Wachstum und steigert Profitabilität deutlich in den ersten neun Monaten 2026 – Prognose angehoben

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GFT Technologies beschleunigt Wachstum und steigert Profitabilität deutlich in den ersten neun Monaten 2026 – Prognose angehoben



12.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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GFT Technologies beschleunigt Wachstum und steigert Profitabilität deutlich in den ersten neun Monaten 2026 – Prognose angehoben

Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 7 Prozent auf 700,9 Mio. Euro

Bereinigtes EBIT sowie EBT wachsen deutlich um 16 Prozent auf 52,9 Mio. Euro sowie 24 Prozent auf 40,0 Mio. Euro

Bereinigte EBIT-Marge verbessert sich um 0,6 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent

Lateinamerika bleibt wesentlicher Wachstumstreiber (Segment Americas & APAC +15 Prozent), Europa-Geschäft gewinnt im dritten Quartal mit +5 Prozent deutlich an Momentum

Wynxx Agentic AI Plattform setzt ihren Wachstumskurs fort: Im Bereich Software Engineering erreicht der durch Wynxx beeinflusste Umsatz 38,1 Mio. Euro, in der Wynxx Business Process Suite 24,3 Mio. Euro

Deutsche Bank wählt GFT für die Modernisierung des Kernbankensystems ihrer Privatkundenbank in Deutschland aus. Itaú Unibanco setzt für sein AI-Native-Modernisierungsprogramm Wynxx Batch2Cloud ein und verkürzt damit die Migrationsdauer um bis zu 70 Prozent bei einer bis zu 3,3-fach schnelleren Projektumsetzung

Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben: Für den Umsatz werden 945 Mio. Euro und für das bereinigte EBIT 72 Mio. Euro erwartet



Stuttgart, 12. November 2026 – Die GFT Technologies SE (GFT) hat den zu Jahresbeginn eingeschlagenen Wachstumskurs fortgesetzt und in den ersten neun Monaten 2026 ein weiteres Umsatzwachstum bei spürbar verbesserter Profitabilität erzielt. Die Geschäftsentwicklung gewann im dritten Quartal klar an Dynamik. Infolgedessen wuchs der Konzernumsatz von Januar bis September 2026 um 7 Prozent auf 700,9 Mio. Euro. Währungsbereinigt stieg der Umsatz um 5 Prozent. Getragen von einer starken Ergebnisentwicklung im dritten Quartal verbesserte sich das bereinigte EBIT deutlich um 16 Prozent auf 52,9 Mio. Euro, nach einem Anstieg von 8 Prozent im ersten Halbjahr. Die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg um 24 Prozent auf 40,0 Mio. Euro, was einer deutlichen Verbesserung der EBT-Marge von 4,9 auf 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

„Die starke Geschäftsentwicklung im dritten Quartal bestätigt, dass unsere KI-zentrierte Strategie operative Wirkung entfaltet und unser Geschäftsmodell auf einer breiten Basis steht. Wir wachsen in allen Sektoren und zentralen Kernmärkten und unser Auftragsbestand hat um 22 Prozent deutlich zugelegt“, sagte Marco Santos, Global CEO von GFT Technologies. „Ein wesentlicher Treiber ist unsere strategische, KI-zentrierte Ausrichtung, bei der die proprietäre Wynxx Agentic AI Plattform eine zunehmend wichtige Rolle spielt. In einem KI-getriebenen Markt haben wir konzernweit einen klaren Anspruch an die Qualität des Wachstums: Es muss profitabel und nachhaltig sein. Dies steht im Zentrum unserer mittelfristigen Ausrichtung. Die starken Ergebnisse bestärken mich darin, dass wir unseren soliden Wachstumskurs fortsetzen und unsere Marge weiter verbessern werden.“

Plattformstärke in der Praxis: Wynxx gewinnt weitere bedeutende Mandate und Partner

Die proprietäre Wynxx Agentic AI Plattform entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Wachstumstreiber für GFT. Im Bereich Software Engineering erzielte sie in den ersten neun Monaten 2026 einen beeinflussten Umsatz von 38,1 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2026: 24,4 Mio. Euro). Mit der Wynxx Business Process Suite hat GFT die Plattform zudem auf Geschäftsprozesse ausgeweitet. Der dadurch beeinflusste Umsatz belief sich im selben Zeitraum auf 24,3 Mio. Euro (erstes Halbjahr 2026: 14,8 Mio. Euro).

Ein wichtiger Meilenstein war die im August 2026 bekannt gegebene Vereinbarung zwischen der Deutschen Bank und GFT. Die Deutsche Bank wählte GFT als Transformations- und Systemintegrationspartner für ihre neue Kernbankenplattform im Privatkundengeschäft in Deutschland aus. Dabei setzt die Bank auf Vault Core von Thought Machine, dessen weltweit führender Delivery-Partner GFT ist. Das Vorhaben baut auf einer bereits mehr als 25-jährigen Zusammenarbeit zwischen GFT und der Deutschen Bank auf.

Die Nachfrage nach KI-gestützter Modernisierung zeigt sich auch in weiteren Kundenaufträgen. So hat ein britischer Tier-1-Konzern aus dem Immobilien- und Hypothekenvermittlungsgeschäft GFT beauftragt, seine konzernweite Finanzlösung mithilfe von Agentic AI und dem Forward-Deployed-Engineer-Delivery-Modell zu modernisieren. Bei diesem Ansatz werden Experten unmittelbar in die Arbeitsabläufe des Kunden eingebunden, um gemeinsam mit dessen Teams maßgeschneiderte KI-Lösungen zu identifizieren, zu entwickeln und einzuführen.

Bei Itaú Unibanco, der größten privatwirtschaftlichen Bank Brasiliens und einem der führenden Finanzinstitute Lateinamerikas, verkürzte der Einsatz von Batch2Cloud, GFT‘s KI-gestütztem Modernisierungsbeschleuniger innerhalb der Wynxx Plattform, die Migrationsdauer um bis zu 70 Prozent und beschleunigte die Projektumsetzung um das bis zu 3,3-Fache. Darüber hinaus hat eine führende deutsche Bank Intelligent Customer Segmentation (ICS) als KI-Erweiterung ihrer Anti-Geldwäsche-Plattform (AML) Smaragd eingeführt. Die Lösung gruppiert Kunden anhand ihrer Transaktionsmuster automatisch in Cluster, verbessert die analytische Genauigkeit und optimiert die Compliance-Prozesse. Außerhalb des Finanzdienstleistungssektors hat GFT zudem die Zusammenarbeit mit einem führenden deutschen Unternehmen für kognitive Robotik ausgebaut und die dort erbrachten Dienstleistungen in den Bereichen KI, Daten und Softwareentwicklung erweitert.

GFT hat darüber hinaus seine Marktposition durch den Ausbau strategischer Technologiepartnerschaften weiter gestärkt. Als Launch-Partner von Google Cloud für Gemini Enterprise for Financial Services, einer Lösung zur Automatisierung komplexer Prozesse in Finanzinstituten, erweitert GFT ihr weltweites Angebot im Bereich KI-gestützter Modernisierung. Zudem wurde GFT von Anthropic als Certified Services Partner zertifiziert und von OpenAI als Select Partner registriert. Außerdem erhielt das Unternehmen auf dem Intel Partner Summit Latin America 2026 den Cloud Excellence Award – Partner of the Year. Weiterhin zeichnete das renommierte Analystenhaus QKS zum fünften Mal in Folge GFT als Leader in der SPARK Matrix™ im Bereich Digital Banking Services aus.

Wachstum über alle Sektoren und Regionen: Lateinamerika bleibt Wachstumstreiber, während das Europa-Geschäft im dritten Quartal an Momentum gewinnt

Die Nachfrage nach KI-nativer Modernisierung und Cloud-Transformation blieb in den ersten neun Monaten 2026 über alle Sektoren hinweg hoch. Der Sektor Industrie & Sonstige verzeichnete mit 13 Prozent das stärkste Umsatzwachstum, während das Geschäft mit Versicherungskunden um 7 Prozent wuchs. Auch das Bankengeschäft legte mit 6 Prozent deutlich zu und beschleunigte sich im dritten Quartal spürbar, verglichen mit 3 Prozent zum Halbjahr.

Auf regionaler Ebene erwies sich Lateinamerika erneut als Wachstumstreiber. Das Segment Americas & APAC steigerte den Umsatz um 15 Prozent auf 371,5 Mio. Euro, vor allem getragen von einem starken Wachstum in Brasilien (+36 Prozent) und Kolumbien (+35 Prozent). Der Umsatz in den Vereinigten Staaten stieg in Euro leicht an und wuchs währungsbereinigt um 3 Prozent. Infolgedessen verbesserte sich das Ergebnis des Segments insgesamt um 8 Prozent auf 26,6 Mio. Euro.

Im Segment Europa lag der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 mit 328,8 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Im Jahresverlauf gewann das Europa-Geschäft jedoch deutlich an Dynamik und verzeichnete im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 5 Prozent. Das Ergebnis verbesserte sich deutlich um 126 Prozent auf 24,1 Mio. Euro. Spanien setzte seinen starken Wachstumskurs fort, während auch die Schweiz einen positiven Beitrag leistete. In Deutschland zeigte sich eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung, wenngleich die Investitionszurückhaltung anhielt. Das Vereinigte Königreich verzeichnete im dritten Quartal erwartungsgemäß wieder ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr.

Deutlich gestiegene Profitabilität bei gleichzeitigen Investitionen in KI und Vertrieb

Mit dem starken Ergebnis im dritten Quartal stieg das bereinigte EBIT in den ersten neun Monaten 2026 um 16 Prozent auf 52,9 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 45,5 Mio. Euro). Im ersten Halbjahr lag das Wachstum noch bei 8 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 7,0 auf 7,6 Prozent. Die deutliche Verbesserung der Profitabilität beruht auf einer höheren Personaleffizienz, niedrigeren Büromietkosten infolge einer optimierten Flächennutzung sowie positiven Währungseffekten, während GFT zugleich gezielt in KI und Vertrieb investierte. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg ebenfalls deutlich um 24 Prozent auf 40,0 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 32,2 Mio. Euro). Die EBT-Marge erhöhte sich von 4,9 auf 5,7 Prozent. Die deutliche Verbesserung der EBT-Marge spiegelt nicht nur operative Fortschritte wider, sondern auch geringere Kapazitätsanpassungen in Höhe von insgesamt 5,2 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 8,1 Mio. Euro) sowie ein verbessertes Finanzergebnis.

„Die Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 zeigen, dass unser Geschäftsmodell auch bei anhaltenden Investitionen in KI und Vertrieb eine hohe Ertragskraft aufweist. Die deutliche Verbesserung unserer Profitabilität belegt, dass Effizienz und Wachstum Hand in Hand gehen“, sagte Jochen Ruetz, CFO und stellvertretender CEO von GFT Technologies. „Wir halten an unserem eingeschlagenen Kurs fest und verbinden konsequente Kostendisziplin mit dem gezielten Ausbau unserer KI-Kompetenzen. Genau diese Kombination stärkt uns für das, was vor uns liegt.“

Prognose für 2026 angehoben: Hoher Auftragsbestand stützt Wachstumsperspektiven

Der Auftragsbestand lag zum 30. September 2026 um 22 Prozent über dem Vorjahresniveau und unterstreicht die weiteren Wachstumsperspektiven von GFT. Vor diesem Hintergrund und angesichts der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten erhöht GFT seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 6 Prozent auf 945 Mio. Euro (währungsbereinigt plus 5 Prozent auf rund 930 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes EBIT von rund 72 Mio. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 7,6 Prozent. Das EBT soll um 22 Prozent auf rund 56 Mio. Euro steigen, was einer EBT-Marge von 6 Prozent entspricht. Bisher erwartete das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 Prozent auf rund 930 Mio. Euro und ein bereinigtes EBIT von 71 Mio. Euro.

Mit Blick auf ihre mittelfristigen Ziele für 2029 trägt GFT dem strukturellen Wandel in der IT-Dienstleistungsbranche Rechnung. KI verändert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen grundlegend: Sie steigert die Produktivität in der Leistungserbringung und verändert das Verhältnis von Personalbestand, abrechenbarem Aufwand, Umsatz und Ergebnis. Wachstum wird künftig nicht mehr allein durch Volumen bestimmt, sondern zunehmend durch den Mehrwert, den Unternehmen für ihre Kunden schaffen.

Vor diesem Hintergrund richtet GFT seine M&A-Strategie noch stärker auf nachhaltige Wertschöpfung aus. Im Fokus stehen gezielte Akquisitionen spezialisierter Unternehmen, die strategisch zur KI-zentrierten Ausrichtung von GFT passen. Skalierungsgetriebene Zukäufe treten dagegen in den Hintergrund. Daher richtet GFT ihre Zielsetzung neu aus und löst das absolute Umsatzziel von 1,5 Mrd. Euro durch ein qualitatives Ziel ab. Dabei soll die Wachstumsdynamik beibehalten und gleichzeitig der Fokus auf Profitabilität und Wertschöpfung gestärkt werden. Die Zielsetzung für 2029, eine bereinigte EBIT-Marge von rund 9,5 Prozent zu erreichen, wird bestätigt.

Die Nachfrage bleibt in den Bereichen hoch, in denen GFT führend ist: KI-gestützte Modernisierung, Core-Banking der nächsten Generation, Cloud-Transformation und datengetriebene Geschäftsmodelle. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, wird das Unternehmen seine technologischen Kernkompetenzen weiter ausbauen, das eigene Plattformportfolio gezielt erweitern und die operative Leistungsfähigkeit steigern. Damit soll sich Umsatzwachstum künftig noch stärker im Ergebnis niederschlagen.

Kennzahlen (IFRS)

(Abweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich)

In Mio. Euro 9M 2026 9M 2025 ∆ Umsatz 700,9 655,3 7% EBITDA 55,7 49,9 12% Bereinigtes EBIT1) 52,9 45,5 16% Bereinigte EBIT-Marge (in Prozent) 7,6 7,0 0,6 PP EBIT 42,0 34,9 21% EBT 40,0 32,2 24% Konzernergebnis 28,5 22,4 27% Ergebnis je Aktie in Euro 1,11 0,86 29% Operativer Cashflow 30,5 2,0 >100% Auftragsbestand 396,7 324,4 22% In Mio. Euro 30.09.2026 31.12.2025 Mitarbeiter (FTE) 11.887 11.772 1% Netto-Liquidität -47,1 -55,2 15% Eigenkapitalquote (in Prozent) 46,2 41,1 +5,1 PP

Bereinigt um Sondereffekte aus M&A-Aktivitäten, Kapazitätsanpassungen, aktienkursbasierte Effekte im Zusammenhang mit der Bemessung der variablen Managementvergütung sowie weitere Sondereffekte.

Weitere Informationen zur Definition von alternativen Leistungsindikatoren finden Sie hier auf der GFT-Website.

Marco Santos, Global CEO von GFT Technologies Source: Tom Maurer/GFT Foto herunterladen

Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im Newsroom der GFT Technologies zum Download zur Verfügung.

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