EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026
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Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026
12.11.2026 / 15:30 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026
- Der Konzernumsatz lag bei 256,5 Mio. CHF (Vorjahr: 264,7 Mio. CHF).
- Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kosteneinsparungen um 40,3 Mio. CHF
auf 95,9 Mio. CHF (Vorjahr: 55,6 Mio. CHF).
- Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich um 21,1 Mio. CHF
auf -10,5 Mio. CHF (Vorjahr: –31,6 Mio. CHF).
Pratteln, 12. November 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich in den ersten neun Monaten 2026 im Rahmen der Erwartungen.
Konzernentwicklung in den ersten neun Monaten 2026
- Der Konzernumsatz belief sich zum 30. September 2026 auf 256,5 Mio. CHF und lag damit 3,1% unter dem Vorjahreswert. Dies ist insbesondere auf tiefere Umsatzerlöse im Segment Sport und Event zurückzuführen.
- Der operative Konzernaufwand belief sich auf 373,1 Mio. CHF und blieb damit nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (372,4 Mio. CHF).
- Die eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen wie auch die Optimierung der operativen Kosten zeigten Wirkung: Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich von -31,6 Mio. CHF auf -10,5 Mio. CHF. Auch das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich gegenüber den ersten neun Monaten 2025 von -41,4 Mio. CHF auf -20,8 Mio. CHF.
Der Zwischenbericht zum 30. September 2026 steht ab heute im Internet unter
www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.
|Die Highlight-Gruppe auf einen Blick
|Angaben für den Konzern nach IFRS
|in Mio. CHF
|01.01. bis 30.09.2026
|01.01. bis 30.09.2025
|Abw. in %
|Umsatzerlöse
|256,5
|264,7
|-3,1
|EBITDA
|95,9
|55,6
|72,6
|EBIT
|-10,5
|-31,6
|n/a
|Konzernperiodenergebnis
(nach Steuern)
|-20,8
|-41,4
|n/a
|Ergebnisanteil Anteilseigner
|-15,2
|-31,2
|n/a
|Ergebnis je Aktie (in CHF)
|-0,27
|-0,55
|n/a
|Segmentumsatz
|Film
|199,0
|189,7
|4,9
|Sport und Event
|57,4
|75,0
|-23,4
|Segmentergebnis
|Film
|0,6
|2,2
|-73,7
|Sport und Event
|-6,1
|-30,0
|n/a
|in Mio. CHF
|30.09.2026
|31.12.2025
|Abw. in %
|Bilanzsumme
|430,2
|491,2
|-12,4
|Eigenkapital
|-22,7
|-3,3
|n/a
|Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
|181,7
|191,3
|-5,0
|Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
|25,5
|21,8
|17,1
|
|
Für weitere Informationen:
|Highlight Communications AG
|Investor Relations
|Netzibodenstrasse 23b
|CH-4133 Pratteln BL
|Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail: ir@hlcom.ch
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|39120070M14NLE1CDR38
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