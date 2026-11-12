EQS-News: HomeToGo hebt nach Rekordergebnis im dritten Quartal die GJ/26-Finanzprognose für das Bereinigte EBITDA an: Höchstwerte bei Bereinigtem EBITDA, IFRS-Umsatzerlösen und Free Cash Flow

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HomeToGo hebt nach Rekordergebnis im dritten Quartal die GJ/26-Finanzprognose für das Bereinigte EBITDA an: Höchstwerte bei Bereinigtem EBITDA, IFRS-Umsatzerlösen und Free Cash Flow



12.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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HomeToGo hebt nach Rekordergebnis im dritten Quartal die GJ/26-Finanzprognose für das Bereinigte EBITDA an: Höchstwerte bei Bereinigtem EBITDA, IFRS-Umsatzerlösen und Free Cash Flow

Anhebung der Prognose für das Bereinigte EBITDA im GJ/26: Aufgrund von Rekord-Profitabilität und disziplinierter Umsetzung der Strategie, hebt HomeToGo die Prognose für das Bereinigte EBITDA im GJ/26 auf €48 Mio. bis €50 Mio. an (zuvor: €45 Mio. bis €47 Mio.). Die Prognose für die IFRS-Umsatzerlöse im GJ/26 von €400 Mio. bis €410 Mio. wird bestätigt.

Rekordwerte bei Konzernprofitabilität und IFRS-Umsatzerlösen: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg das Bereinigte EBITDA in 9M/26 um 182,9% sowie in Q3/26 um 80,2%. Auch die IFRS-Umsatzerlöse erreichten neue Höchststände und legten in 9M/26 um 72,6% sowie im dritten Quartal um 73,3% ggü. dem Vorjahreszeitraum zu.

Free Cash Flow erreicht neuen 9-Monats-Spitzenwert: Der Free Cash Flow verbesserte sich um €57,5 Mio. auf €31,9 Mio. (ggü. €-25,5 Mio. in 9M/25) und unterstreicht hierdurch die deutlich gestärkte operative Leistungsfähigkeit sowie die starke Cash-Generierung des Konzerns.

HomeToGo_PRO als wesentlicher Wachstumstreiber des Konzerns: Im B2B-Segment erreichten die IFRS-Umsatzerlöse in 9M/26 mit €237,3 Mio. einen neuen Höchststand (+193,1% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Das Bereinigte EBITDA zeigte eine noch stärkere Dynamik und stieg in 9M/26 auf €45,9 Mio. (+281,7% ggü. dem Vorjahreszeitraum).

Weitere Verbesserung der Profitabilität im Marktplatz: Im B2C-Marktplatz priorisierte das Unternehmen weiterhin Profitabilität vor reinen Top-Line-Wachstum. Infolgedessen stieg das Bereinigte EBITDA in 9M/26 um 63,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf einen neuen Rekordwert von €16,4 Mio.

€10 Mio.-Synergieziel für Interhome vorzeitig erreicht: Durch die Schließung einer deutschen Gesellschaft und Restrukturierungsmaßnahmen in Frankreich wurden zusätzliche annualisierte Kosteneinsparungen von €4 Mio. erzielt.

Neue Chief Business Officer (CBO) für HomeToGo Originals: Dr. Christine Prauschke wird im Januar 2027 als CBO in den Vorstand von HomeToGo einziehen und dort die strategische und operative Gesamtverantwortung für HomeToGo Originals übernehmen.

Luxemburg, 12. November 2026 – Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2026 bekanntgegeben. Gestützt auf die disziplinierte Umsetzung der strategischen Prioritäten über alle Geschäftsbereiche hinweg verzeichnete HomeToGo Rekordergebnisse und hebt die Prognose für das Bereinigte EBITDA im GJ/26 an.

In den ersten 9M/26 steigerte HomeToGo die IFRS-Umsatzerlöse auf den Rekordwert von €347,4 Mio. (+72,6% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Wesentlicher Treiber war erneut HomeToGo_PRO, das B2B-Segment des Konzerns, das mittlerweile 66% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse ausmacht. Parallel dazu richtete das Unternehmen den B2C-Marktplatz weiterhin konsequent auf Profitabilität statt reinem Top-Line-Wachstum aus – untermauert von disziplinierter Marketingeffizienz und strikter Kostenkontrolle. In 9M/26 legte das Bereinigte EBITDA im Marktplatz-Segment um 63,9% ggü. dem Vorjahreszeitraum zu – ein klarer Beleg dafür, dass der strategische Fokus greifbare Ergebnisse liefert. Trotz geringerer Marketingaufwendungen führte die anhaltend hohe Buchungsnachfrage auf dem HomeToGo-Marktplatz dazu, dass der Auftragsbestand der Buchungserlöse[1] zum Ende des dritten Quartals mit €32,1 Mio. (+1,2% ggü. dem Vorjahreszeitraum) einen neuen Höchststand erreichte.

Getragen von Zuwächsen in beiden Segmenten stieg das Bereinigte EBITDA der HomeToGo Group in den ersten 9M/26 um 183% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €62,3 Mio. (9M/25: €22,0 Mio.) – und markierte damit die stärksten ersten neun Monate in der Geschichte des Unternehmens. Die Bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich um +7 Prozentpunkte auf 17,9%. Der Profitabilitätszuwachs führte zudem zu einer deutlichen Wende beim Free Cash Flow auf €31,9 Mio. (+€57,5 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum) und unterstreicht die starke Cash-Generierung des Konzerns.

Diese starken Ergebnisse in 9M/26 bestätigen die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Roadmap für 2026. Getrieben von Synergieeffekten und skalierbarem Wachstum bei HomeToGo_PRO sowie dem Profitabilitätsfokus im B2C-Marktplatz hat HomeToGo eine solide Basis für langfristig profitables Wachstum geschaffen.

Finanzprognose für das Bereinigte EBITDA im GJ/26 angehoben

Getragen von einer erfolgreichen Sommer-Hauptsaison im Kerngeschäft und vorzeitigen Synergierealisierungen, hebt HomeToGo seine Prognose für das Bereinigte EBITDA im GJ/26 an. Der Konzern erwartet nun ein Bereinigtes EBITDA zwischen €48 Mio. und €50 Mio. (zuvor €45 Mio. bis €47 Mio.). Die Prognose für die IFRS-Umsatzerlöse im GJ/26 bleibt unverändert und wird mit €400 Mio. bis €410 Mio. bestätigt.

Für Q4/26 rechnet HomeToGo mit den üblichen saisonalen Mustern. Operativ konzentriert sich der Konzern weiterhin auf die Erreichung seiner fünf zuvor kommunizierten strategischen Prioritäten für das Gesamtjahr.

Ernennung einer neuen Chief Business Officer

Mit Wirkung zum 1. Januar 2027 wird Dr. Christine Prauschke als CBO und Mitglied des Vorstands zu HomeToGo stoßen. In dieser Funktion wird sie die vollständige strategische, operative und finanzielle Verantwortung für HomeToGo Originals inklusive Interhome tragen.

Als einer der größten europäischen Ferienhausverwalter bildet HomeToGo Originals den operativen Kern des schnell wachsenden Segments HomeToGo_PRO. Die Ernennung von Dr. Prauschke unterstreicht das Engagement des Konzerns, diesen zentralen Wachstumsmotor weiter zu beschleunigen und branchenweit die erste KI-gestützte end-to-end Betriebsplattform für den Ferienhausmarkt aufzubauen. Zudem wird Dr. Prauschke die Integration neuer Übernahmen in HomeToGo Originals verantworten und so die erfolgreiche „Buy-and-Build“-Strategie des Konzerns weiter vorantreiben.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO von HomeToGo: „Unsere Entwicklung in den ersten neun Monaten 2026 beweist, dass unsere strategische Roadmap auf allen Ebenen unseres Geschäfts greift. Die Zahlen sprechen für sich: Wir liefern Rekordergebnisse, haben das profitable Wachstum in beiden Geschäftsbereichen beschleunigt und den Free Cash Flow im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 57 Millionen Euro verbessert und liegen somit nun deutlich im Plus.“

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9M/26 Ergebnisse: Quartalsmitteilung, Earnings Call und Präsentation

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO, und Sebastian Bielski, CFO, werden die 9M/26 Ergebnisse auf statutarischer und Like-for-Like Basis vorstellen und dabei auf die angehobene Finanzprognose eingehen sowie weitere Einblicke in die operativen Fortschritte der HomeToGo Group im Hinblick auf die strategische Roadmap - und die Interhome-Integration geben. Die Vorstellung findet heute um 10:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz statt, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen.

Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer können sich unter der folgenden Adresse vorab für die Telefonkonferenz anmelden - mit der Möglichkeit, an der Fragerunde teilzunehmen: https://www.appairtime.com/event/ef5bcfe7-9340-4aec-8905-f7410c3d60cd.

Die Quartalsmitteilung von HomeToGo für 9M/26 ist auf der Investor-Relations-Website unter ir.hometogo.de verfügbar.

Weitere Informationen zu den Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie unter ir.hometogo.de.

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und baut die erste KI-gestützte end-to-end Betriebsplattform für den Ferienhausmarkt auf.

Die HomeToGo Group vereint zwei Geschäftsbereiche: HomeToGo_PRO bietet Software- und technologiegestützte Servicelösungen für die gesamte Reisebranche, bei der HomeToGo Originals – einer der größten Verwalter von Ferienunterkünften in Europa – im Mittelpunkt steht. Über den KI-gestützten Marktplatz und die Vertriebstechnologie von HomeToGo können Reisende Preise sowie Angebote der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern vergleichen und mühelos das perfekte Zuhause für jede Reise finden.

HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut und ist offizieller Reisepartner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. Die HomeToGo Group betreibt lokalisierte Apps und Websites in mehr als 30 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Bielski, CFO

IR@hometogo.com

Ansprechpartnerin für Medien

Isabel Nacke

press@hometogo.com

Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA und Buchungserlöse verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind: Übersicht verwendeter Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

[1]Der Auftragsbestand der Buchungserlöse umfasst Buchungserlöse vor Stornierungen, die in den ersten 9M 2026 oder davor auf dem Marktplatz generiert wurden, deren Umsatzrealisierung nach IFRS basierend auf dem Check-in-Datum jedoch erst nach den ersten 9M 2026 erfolgt.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HomeToGo SE 9 rue de Bitbourg L-1273 Luxemburg Luxemburg E-Mail: ir@hometogo.com Internet: ir.hometogo.de ISIN: LU2290523658, LU2290524383 WKN: A2QM3K , A3GPQR Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg LEI Code: 2221001IK1TS34BCHL37 EQS News ID: 2433214

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