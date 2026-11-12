EQS-News: LiuGong bringt globale Partner zusammen, um auf der globalen Händlerkonferenz 2026 eine grünere, intelligentere Zukunft zu gestalten

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LiuGong bringt globale Partner zusammen, um auf der globalen Händlerkonferenz 2026 eine grünere, intelligentere Zukunft zu gestalten



12.11.2026 / 18:10 CET/CEST

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LIUZHOU, China, 12. November 2026 /PRNewswire/ -- Die 2026 LiuGong (000528.SZ) Global Dealer Conference und der 11 • 26 Global Customer Day fanden vom 10. bis 12. November in Liuzhou, China, unter dem Motto „E-Intelligence, Empowering Tomorrow" statt. Rund 2.000 Händler und Kunden aus aller Welt kamen zusammen, um Möglichkeiten in der Baumaschinenindustrie auszuloten und sich über die neuesten Fortschritte von LiuGong in den Bereichen technologische Innovation, globale Geschäftsentwicklung und Nachhaltigkeit zu informieren.

Die Veranstaltung wurde am 10. November mit einer Zeremonie im Freien und dynamischen Gerätevorführungen eröffnet. Zheng Jin, Vorsitzender von LiuGong, hielt die Eröffnungsrede, in der er auf die Entwicklung von LiuGong zurückblickte und das Engagement des Unternehmens bekräftigte, durch Innovationen auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, die Branche mit grünen und intelligenten Lösungen voranzubringen und Partnerschaften weltweit zu stärken.

Insgesamt wurden 210 Maschinen ausgestellt, darunter 96 Maschinen aus dem Bereich der neuen Energien, die acht Anwendungssektoren abdeckten: Bergbau, Abbau und Zuschlagstoffe, Straßenbau, kommunale Projekte, Infrastruktur, Industrieanlagen, Land- und Forstwirtschaft sowie Öl und Gas. Elf Maschinen demonstrierten integrierte Bergbauoperationen in sieben Szenarien und hoben dabei den koordinierten Einsatz von elektrischen, autonomen und ferngesteuerten Geräten in anspruchsvollen Umgebungen hervor. Weitere 16 Maschinen standen für praktische Erfahrungen zur Verfügung.

Im Jahr 2026 jährt sich außerdem die Markteinführung der LiuGong-Radlader zum 60. Mal. Seit der Entwicklung des ersten Radladers Chinas im Jahr 1966 hat LiuGong seine Produkte und Technologien kontinuierlich weiterentwickelt. In diesem Jahr erhielten die Radlader der T-Serie den Red Dot Award 2026: Produktdesign, das dem Unternehmen den dritten Red Dot Award einbrachte.

Am 11. November standen Unternehmensstrategie und Geschäftsentwicklung im Mittelpunkt der Konferenz. Das Managementteam von LiuGong präsentierte aktuelle Informationen zur Gesamtleistung des Unternehmens und zu den Auslandsaktivitäten, gab einen Ausblick auf die Fortschritte im Jahr 2026 und skizzierte Prioritäten für zukünftiges Wachstum. Im ersten Halbjahr 2026 erreichte der Auslandsumsatz von LiuGong einen Rekordwert für ein Halbjahr und machte mehr als 50 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. Mit Blick auf die Zukunft wird LiuGong seine Dual-Engine-Strategie der Globalisierung und Elektrifizierung weiterverfolgen, wobei der Fokus auf Produktinnovation, Serviceleistungen, Liefereffizienz und Lokalisierung liegt.

Nachhaltigkeit war ein weiterer Schwerpunkt. Mit ihrem Engagement in der Green Alliance bekräftigten LiuGong und ihre globalen Händler und Partner ihre gemeinsamen Bemühungen um eine nachhaltigere Zukunft. Die Konferenz umfasste außerdem die Vorstellung neuer Energieprodukte, eine Think-Tank-Sitzung zur Elektrifizierungsbranche sowie parallele Foren, in denen grüne Technologien, intelligente Anwendungen und Marktchancen erörtert wurden. Im Rahmen einer Preisverleihung wurden herausragende Leistungen und Beiträge gewürdigt, wodurch das Engagement innerhalb des globalen Netzwerks von LiuGong weiter gestärkt wurde.

Im Rahmen der Konferenz unterzeichneten LiuGong und seine globalen Händler und Kunden Absichtserklärungen. Dies stellt einen neuen historischen Höchststand dar und spiegelt das starke Marktvertrauen in die Produkte und Lösungen von LiuGong sowie das Engagement seiner globalen Partner wider.

Seit der Ausrichtung ihrer ersten globalen Händlerkonferenz im Jahr 2004 nutzt LiuGong die jährliche Veranstaltung weiterhin als Plattform, um die Beziehungen zu ihrem globalen Händlernetzwerk zu stärken. Der 26. November markiert den Jahrestag der Gründung von LiuGong. Der 11 • 26. Global Customer Day würdigt das langjährige Engagement des Unternehmens für seine Kunden und Partner.

Mit Blick auf die Zukunft wird LiuGong die grüne und intelligente Transformation der Branche durch Innovationen weiter vorantreiben, globale Partnerschaften stärken und wettbewerbsfähige Produkte und Lösungen für Kunden weltweit anbieten.

LiuGong Brings Global Partners Together to Shape a Greener, Smarter Future at 2026 Global Dealer Conference

Cision

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