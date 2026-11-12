EQS-News: Nexum Group AG: SRC Research startet Coverage mit „Kaufempfehlung“ und Kursziel von 2,00 €

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Nexum Group AG: SRC Research startet Coverage mit „Kaufempfehlung“ und Kursziel von 2,00 €



12.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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Nexum Group AG: SRC Research startet Coverage mit „Kaufempfehlung“ und Kursziel von 2,00 € München, 12. November 2026 – SRC Research hat gestern die Coverage der Nexum Group AG aufgenommen und die Aktie zum Kauf empfohlen („Buy“). Das Kursziel liegt bei 2,00 € je Aktie und damit rund 80 % über dem aktuellen Kurs von 1,10 € (Schlusskurs Börse Frankfurt am 10. November 2026).



Aus Sicht des Analysten Stefan Scharff ist Nexum ein neuer Entwickler auf dem Markt, der mit schlanken Strukturen, kürzeren Projektlaufzeiten sowie geringeren Risiko- und Finanzierungskosten die richtigen Antworten auf einen sich wandelnden Markt liefert und daher ein attraktives Chance-Risiko-Profil bietet. Als wesentliche Highlights hebt er hervor: Nexum erwirbt nur Projekte mit bestehender Baugenehmigung oder Bauvorbescheid und hält keine Altlasten in der Bilanz. Die Projektlaufzeiten von 18 bis 30 Monaten ermöglichen eine schnelle Kapitalrotation. Zudem trifft Nexum auf einen Markt mit knappem Wohnungsangebot, denn die Baugenehmigungen haben sich zwischen 2022 und 2024 fast halbiert.



Die vollständige Analystenstudie ist auf der Investor Relations Seite von Nexum unter folgendem Link verfügbar.



Über die Nexum Group AG

Die Nexum Group AG ist ein wachstumsstarker und börsennotierter Projektentwickler für Wohnimmobilien mit Sitz in München. Das Unternehmen akquiriert Wohnbauprojekte in deutschen Top-7-Städten, die bereits über eine Baugenehmigung verfügen oder kurzfristig genehmigungsfähig sind, realisiert diese über etablierte Generalunternehmer und steuert die Vermarktung über eigene und partnerschaftliche Vertriebsstrukturen. Dadurch entfallen wesentliche Entwicklungsrisiken. Die Projektlaufzeiten verkürzen sich typischerweise auf 15 bis 30 Monate bei gleichzeitig reduzierter Kapitalbindung und hoher Planungssicherheit.



Nexum definiert eine neue Kategorie von Projektentwicklern: Im Unterschied zu klassischen Projektentwicklern ist das Geschäftsmodell auf schnelle Umsetzung, Kapitalrotation und Skalierbarkeit ausgelegt und wird durch datenbasierte Systeme unterstützt. Die aktuelle Dealpipeline der Nexum Group umfasst ein Entwicklungsvolumen von über einer Milliarde Euro.



Die Nexum Group AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A41YGA; ISIN: DE000A41YGA6; Börsenkürzel: NXM).



Weitere Informationen unter www.nexum-group.de.





Nexum Group AG Kontakt Presse und Investor Relations:

Kirchhoff Consult

E-Mail: nexum@kirchhoff.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nexum Group AG Perusastrasse 7 80333 München Deutschland Telefon: +49 172 2620936 E-Mail: info@nexum-group.de ISIN: DE000A41YGA6 WKN: A41YGA Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) LEI Code: 5299003LVPXHGHTWP936 EQS News ID: 2433150

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