EQS-News: PATRIZIA SE unterzeichnet Investitions- und Downlisting-Vereinbarung zu geplantem öffentlichem Teilerwerbsangebot zu EUR 8,20 je Aktie und strebt Wechsel der PATRIZIA-Aktie in das Scale-Segment an

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PATRIZIA SE unterzeichnet Investitions- und Downlisting-Vereinbarung zu geplantem öffentlichem Teilerwerbsangebot zu EUR 8,20 je Aktie und strebt Wechsel der PATRIZIA-Aktie in das Scale-Segment an



12.11.2026 / 07:05 CET/CEST

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PATRIZIA SE unterzeichnet Investitions- und Downlisting-Vereinbarung zu geplantem öffentlichem Teilerwerbsangebot zu EUR 8,20 je Aktie und strebt Wechsel der PATRIZIA-Aktie in das Scale-Segment an

Großaktionärin FCP plant Anteilserhöhung an der PATRIZIA SE von aktuell 58,89% auf bis zu 73%

PATRIZIA plant Wechsel in das Börsensegment der Deutschen Börse für kleine und mittlere Unternehmen: Scale

PATRIZIA plant 4.700.000 der derzeit insgesamt 5.767.992 eigenen Aktien einzuziehen

Augsburg, 12. November 2026. Die PATRIZIA SE („PATRIZIA“) hat heute mit ihrer Großaktionärin, der First Capital Partner GmbH („FCP“) eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung geschlossen. FCP hält derzeit bereits ca. 58,89 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Entsprechend der Investitions- und Downlisting-Vereinbarung hat FCP ihre Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen Erwerbsangebots in Form eines Teilerwerbsangebots an die Aktionäre der PATRIZIA zum Erwerb einer noch festzulegenden Anzahl von nicht bereits unmittelbar von FCP gehaltenen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von jeweils EUR 1,00 (ISIN: DE000PAT1AG3 / WKN: PAT1AG, die „PATRIZIA-Aktien“) gegen eine in bar zahlbare Gegenleistung von EUR 8,20 je PATRIZIA-Aktie („Angebot“) bekannt gegeben. FCP strebt das Erreichen einer Beteiligung an der Gesellschaft von insgesamt bis zu 73 % des Grundkapitals der Gesellschaft (vor Einziehung eigener Aktien) an.

Hierdurch kann FCP ihren Anteil an der PATRIZIA von derzeit ca. 58,89% um bis zu ca. 14,11 Prozentpunkte auf bis zu 73 % erhöhen.

Das Angebot wird übliche Vollzugsbedingungen, jedoch keine Mindestannahmequote enthalten. Das Angebot umfasst nicht den Erwerb aller ausstehenden PATRIZIA-Aktien. Es handelt sich nicht um ein Delisting-Erwerbsangebot im Sinne von § 39 Abs. 2 Nr. 1 BörsG.

Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat begrüßen, dass FCP ihre Beteiligung an der PATRIZIA weiter erhöhen will. Die zwischen der PATRIZIA und FCP abgeschlossene Investitions- und Downlisting-Vereinbarung trägt der geplanten Erhöhung der Beteiligung von FCP an PATRIZIA und der erwarteten Verringerung des Streubesitzes der PATRIZIA-Aktien Rechnung.

FCP unterstützt die Geschäftsstrategie von PATRIZIA weiterhin und hat im Rahmen der Vereinbarung die Unterstützung für die weitere profitable Entwicklung von PATRIZIA zugesagt. Die Vereinbarung umfasst neben dem Angebot die folgenden wesentlichen Elemente:



PATRIZIA wird unverzüglich während der Annahmefrist den Wechsel vom regulierten Markt der Deutschen Börse in das Scale-Segment, das Börsensegment der Deutschen Börse für kleine und mittlere Unternehmen, initiieren („Downlisting“). Der Segmentwechsel ermöglicht es der PATRIZIA, den mit einer Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig ihre Kapitalmarktpräsenz an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie den Handel über XETRA aufrechtzuerhalten. Die PATRIZIA geht davon aus, dass der Wechsel in das Börsensegment Scale voraussichtlich spätestens im Januar 2027 erfolgen wird.

PATRIZIA wird nach Vollzug des Angebots 4.700.000 der derzeit insgesamt 5.767.992 eigenen Aktien einziehen. Die einzuziehenden PATRIZIA-Aktien entsprechen 5,09% des Grundkapitals der Gesellschaft. Die Einziehung führt zu einer entsprechenden Reduzierung des Grundkapitals und in der Folge, bei gleichbleibenden wirtschaftlichen Ergebnissen, zu einer Erhöhung des Ergebnisses je Aktie. Die verbleibenden 1.067.992 eigenen Aktien werden zur Bedienung langfristiger Vergütungskomponenten vorgehalten.

Die Verpflichtungen zum Downlisting und zur Einziehung eigener Aktien stehen unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit mit den gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, die Verpflichtung zur Einziehung eigener Aktien steht darüber hinaus noch unter dem Vorbehalt des Vollzugs des Angebots.

Für die Kunden und Geschäftspartner von PATRIZIA hat die Vereinbarung keine Auswirkungen auf die bestehenden Geschäftsbeziehungen. Bestehende Fonds, Mandate und vertragliche Vereinbarungen bleiben unverändert, und die Investmentmanagement-Gesellschaften von PATRIZIA werden weiterhin innerhalb ihrer bestehenden regulatorischen und vertraglichen Rahmenbedingungen tätig sein.

Darüber hinaus bleibt PATRIZIA ein börsennotiertes Unternehmen und die PATRIZIA-Aktien bleiben im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse über XETRA handelbar. Die PATRIZIA wird weiterhin nach den IFRS-Rechnungslegungsstandards berichten und finanzielle Transparenz gewährleisten. Nach Einschätzung des Managements von PATRIZIA trägt das Scale-Segment der aktuellen Marktkapitalisierung von PATRIZIA, der künftigen Eigentümerstruktur sowie der langfristigen Ausrichtung des Geschäftsmodells besser Rechnung. Scale ist ein wachsendes Börsensegment der Deutschen Börse. Seit Anfang 2026 haben sich rund 20 kleine und mittlere Unternehmen für einen Wechsel in das Scale-Segment entschieden.

PATRIZIA hält darüber hinaus an ihrem Ziel eines langfristigen, profitablen Wachstums fest.

FCP hat sich in der Vereinbarung verpflichtet, für einen Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit PATRIZIA abzuschließen.

Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage zum Angebot werden der Verwaltungsrat und die geschäftsführenden Direktoren von PATRIZIA die gesetzlich vorgeschriebene begründete Stellungnahme zu dem Angebot gemeinsam abgeben.

Das Angebot wird zu den in der Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet werden muss, festgelegten Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden im Internet unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Die Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage.

PATRIZIA: Investmentmanager für internationale smart Real Assets

PATRIZIA bietet seit mehr als 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in smart Real Assets für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger, mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von PATRIZIA basieren auf den „DUEL“-Megatrends – Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben – und nutzen die Chancen, die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA managt derzeit ein verwaltetes Vermögen von 55 Mrd. EUR (AUM) und beschäftigt rund 800 Mitarbeitende an 26 Standorten weltweit.

PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation 800.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation

Kontakt:Dr. Janina RochellHead of Investor RelationsPhone:+49 69 643505-1229Mobile: +49 151 64085881investor.relations@patrizia.ag