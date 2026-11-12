EQS-News: RTC Fonds Services und wisdomize bündeln Kompetenzen für Restrukturierungsfälle

Emittent / Herausgeber: fund2seed GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung

RTC Fonds Services und wisdomize bündeln Kompetenzen für Restrukturierungsfälle



12.11.2026 / 08:10 CET/CEST

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„Mind the Gap“ verbindet operative Fondsexpertise mit der strukturellen Neuordnung rechtlicher und bilanzieller Hüllen.

Hohe Zinsen, auslaufende Finanzierungen und ein niedriges Nachfrageniveau setzen zahlreiche Kapitalanlagen insbesondere im Segment der Alternative Assets / Private Capital unter Druck. Der daraus entstehende Abschreibungsbedarf fördert Rückgaben und Rückflüsse, erhöht den Verkaufs- und Refinanzierungsdruck und verstärkt damit den Abwärtstrend. Diesen „vicious cycle“ will das Programm „Mind the Gap“ durchbrechen.

RTC Fonds Services und die wisdomize Gruppe haben dafür eine enge Kooperation bei Restrukturierungsfällen beschlossen. Der gemeinsame Ansatz setzt dort an, wo wirtschaftlich tragfähige Substanz vorhanden ist, die Investorenposition jedoch neu geordnet werden muss:

RTC Fonds Services bringt seine ausgewiesene Expertise in der Fondsadministration und im Assetmanagement ein. Dazu gehören die operative Bewirtschaftung, die Wahrnehmung investorenseitiger Rechte sowie die Begleitung von Maßnahmen auf Ebene der Zielinvestments.

wisdomize ergänzt dies mit Wertpapier- und Fondsexpertise bei der Restrukturierung der rechtlichen und bilanziellen Hülle. Ziel ist es, bestehende Positionen in klare, steuerbare und tragfähige Strukturen zu überführen.

Herr Dührkop, geschäftsführender Gesellschafter der RTC Fonds Services, berichtet: „Der Druck auf viele Fonds und Beteiligungsmodelle nimmt spürbar zu. Wir erhalten derzeit eine Vielzahl von Anfragen, nicht nur von Privatanlegern, sondern zunehmend auch von institutionellen Investoren. Gerade in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur und anderen illiquiden Langfristinvestments besteht häufig erheblicher Restrukturierungsbedarf. Gleichzeitig fehlen vielen Beteiligten die Erfahrung und die Ressourcen, solche Situationen professionell zu begleiten. Mit über 70 Mitarbeitenden und der Erfahrung aus der Betreuung von nahezu 400 Fonds mit mehr als 175.000 Anlegern verfügen wir über die notwendige Expertise, um komplexe Restrukturierungsfälle individuell zu bewerten und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.“

Frau Knoth, Geschäftsführerin der wisdomize Gruppe in Luxemburg, ergänzt:

„Viele Anleger sind in den vergangenen Jahren unfreiwillig zu Distressed-Investoren geworden. Mit der Veränderung der wirtschaftlichen Realität eines Investments verändert sich häufig auch dessen Risikoprofil und damit faktisch die Assetklasse. In solchen Situationen reicht es oft nicht aus, lediglich auf eine Markterholung zu hoffen. Vielmehr müssen Strukturen, Vehikel und Wertpapierformate darauf überprüft werden, ob sie unter den veränderten Rahmenbedingungen noch geeignet sind, den bestmöglichen Wert für die Investoren zu sichern. Unsere Erfahrung zeigt, dass bereits kleine strukturelle Anpassungen spürbar dazu beitragen können, den Druck auf Anleger und institutionelle Investoren zu reduzieren und zusätzliche Handlungsoptionen zu schaffen. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein umfassendes Verständnis des gesamten Spektrums verfügbarer Wertpapier- und Beteiligungsformate sowie ihrer rechtlichen, bilanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Nur wer beurteilen kann, wie sich eine bestimmte Struktur sowohl auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte als auch auf die Bilanz- und Risikoposition des Investors auswirkt, kann belastbare und wertschaffende Empfehlungen aussprechen.“

Das von RTC Fonds Services und wisdomize gemeinsam entwickelte Programm „Mind the Gap“ verbindet damit operative Stabilisierung und strukturelle Transformation. Anstelle eines vorschnellen Verkaufs oder einer Liquidation werden fallbezogene Handlungsoptionen entwickelt, um Wertpotenziale zu sichern und den Verkaufs- und Refinanzierungsdruck gezielt zu reduzieren.

Über RTC Fonds Services

Die RTC-Gruppe bietet unter der Produktfamilie RTC | Fonds Services als unabhängiger Sachwertspezialist Dienstleistungen für Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestoren mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Sachwert- und Fondsgeschäft an. Zum Leistungsumfang gehören Fondsdienstleistungen, Debt-Services und Beratung in herausfordernden Situationen. Die an den Hauptstandorten Hamburg und Bremen ansässige Unternehmensgruppe begleitet Fonds- und Asset Manager sowie Banken und andere Gläubiger über den gesamten Lebenszyklus eines Sachwertinvestments – von Konzeption und Strukturierung inkl. Finanzierung über Investoren- und Fondsadministration, Investment- und Assetmanagement bis zur Auflösung der Zweckgesellschaften. Aktuell betreut RTC im Investmentmanagement 397 Fonds mit rund 175.000 Publikumsanlegern und professionellen Investoren, sowie Restrukturierungsmandate im Gläubigerauftrag für Bestandsimmobilien und Projektentwicklungsgesellschaften. Insgesamt administriert RTC | Fonds Services für Investoren, Initiatoren und Kapitalverwaltungsgesellschaften im Rahmen von Auslagerungs- und Dienstleistungsmandaten 20,0 Mrd. Euro Nominalkapital.

Über wisdomize

Die wisdomize Gruppe ist seit 2022 aktiv und umfasst aktuell 10 Gesellschaften in Luxemburg und Deutschland. Unter dem Dach der eigentümergeführten Muttergesellschaft fund2seed GmbH mit Sitz in Rheinhessen bietet die Gruppe Leistungen in den drei Segmenten Verbriefung, Benchmarking und Strukturierung von Fonds an. Der Fokus liegt auf Alternative Investments; zu den bisherigen wesentlichen Zielinvestments zählen Immobilien, Infrastruktur, Private Debt und Hedgefonds. Dem Leitgedanken „form follows function“ folgend, bietet wisdomize hierfür sämtliche Wertpapierformate vom Schuldscheindarlehen bis hin zum Security Token als White-Label-Produkte an.

wisdomize verbindet ihr Produktangebot mit gezielten Maßnahmen zur Schaffung ökologischer und sozialer Mehrwerte. Seit Bestehen der Gruppe wurden bereits über 6,5 ha Streuobstwiesen neu gepflanzt. Darüber hinaus förderte die Gruppe mehrere Spendenaktionen zugunsten sozialer Einrichtungen, Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen sowie ein klimabasiertes Konzept zur Analyse von Wetterdaten.

Pressekontakt

Katja Kölker

fund2seed GmbH

Am Flughafen 12

60549 Frankfurt

Tel: +49 (160) 7188 378

Email: katja@wisdomize.com

www.wisdomize.com

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