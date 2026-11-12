EQS-News: Schwellen für Australiens längste Eisenbahntunnel

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Schwellen für Australiens längste Eisenbahntunnel



12.11.2026 / 11:15 CET/CEST

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Schwellen für Australiens längste Eisenbahntunnel

Vossloh liefert speziell entwickelte Schwellen für Sydney Metro West

Vossloh hat den Zuschlag für die Lieferung von rund 72.000 speziell entwickelten Schwellen nach Australien erhalten. Auftraggeber ist das australische Infrastrukturunternehmen John Holland; die Lieferung erfolgt im Rahmen des streckenweiten Auftragspakets „Linewide Package“ für das neue Metronetz Sydney Metro West.

Das Projekt Sydney Metro West umfasst eine neue, 24 Kilometer lange unterirdische Metrostrecke, die die Schienenverkehrskapazität zwischen Parramatta und dem zentralen Geschäftsviertel von Sydney verdoppeln wird. Die Eröffnung von Sydney Metro West ist für 2032 vorgesehen.

Die von Vossloh gelieferten Schwellen mit Ummantelung sind für den Einsatz in elastisch gelagerten Gleissystemen ausgelegt.

„In dicht besiedelten Ballungsräumen muss ein leistungsfähiger Schienenverkehr mit einer Minimierung der Auswirkungen auf die Anwohner einhergehen“, sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. „Das Linewide Package von Sydney Metro West ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie moderne Infrastruktur beides erreichen kann.“

Aufgrund der spezifischen technischen Anforderungen des Projekts werden die Schwellen in Frankreich hergestellt und anschließend nach Australien verschifft.

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Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

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