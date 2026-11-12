EU sagt Ukraine 500 Generatoren für den Winter zu

DUBLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf den nächsten Kriegswinter sagt die Europäische Kommission der Ukraine weitere materielle Unterstützung zu. 500 Generatoren, vier schwimmende Brücken und 200 Busse stelle die EU bereit. Das teilten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa nach einem Treffen mit dem ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande eines Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin mit.

Selenskyj: Brauchen Hilfe für den Winter

"Wir haben versprochen, dafür zu sorgen, dass die Stromversorgung aufrechterhalten bleibt und die Menschen in der Ukraine den Winter überstehen", hieß es in einem gemeinsamen Statement. "Und wir halten dieses Versprechen."

Selenskyj hatte in einer Ansprache an die rund 40 in Dublin versammelten Staats- und Regierungschefs betont, die Ukraine brauche schon jetzt im November und den gesamten Winter über Unterstützung bei der Energieversorgung.

"Neues Momentum im Friedensprozess"

Man werde der Ukraine weiterhin zur Seite stehen, teilten von der Leyen und Costa mit. "Wir begrüßen die Gespräche, die diese Woche in Abu Dhabi stattgefunden haben, sowie das neue Momentum für den Friedensprozess."

Die EU und ihre Instrumente spielten bei den Bemühungen eine zentrale Rolle. "Wir werden weiterhin umfangreiche finanzielle und militärische Unterstützung leisten, um die Position der Ukraine zu stärken." Bei der nächsten Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs in Brüssel Ende des Jahres sollen neue Vorschläge für weitere Dutzende Milliarden für das von Russland angegriffene Land diskutiert werden. Parallel dazu wolle die Kommission ein neues Paket mit Strafmaßnahmen gegen Russland präsentieren.

Zum ersten Mal seit Monaten führten die Ukraine und Russland diese Woche unter US-Vermittlung wieder direkte Gespräche über ein Ende des Krieges auf Arbeitsebene./rdz/DP/he