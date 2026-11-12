Eurobattery Minerals erhält Aktionärsanträge zur Aufnahme zusätzlicher Tagesordnungspunkte in die bevorstehende außerordentliche Hauptversammlung

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren


EQS-Media / 12.11.2026 / 19:50 CET/CEST

Stockholm, 12. November 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (nachfolgend „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es Anträge von fünf Aktionären erhalten hat, zusätzliche Tagesordnungspunkte in die bevorstehende außerordentliche Hauptversammlung aufzunehmen.

Die beantragten Tagesordnungspunkte betreffen Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats des Unternehmens sowie den Vorschlag zur Bestellung eines Sonderprüfers (särskild granskare) gemäß Kapitel 10, §§ 21–22 des schwedischen Aktiengesetzes (Aktiebolagslagen).

Das Unternehmen prüft die Anträge und wird die beantragten Tagesordnungspunkte in die Einberufungsbekanntmachung zur außerordentlichen Hauptversammlung aufnehmen, soweit dies nach dem schwedischen Aktiengesetz erforderlich ist. Die Einberufungsbekanntmachung einschließlich der vollständigen Anträge wird gesondert veröffentlicht.

Sprachversionen
Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in verschiedenen Sprachen, um unseren Aktionären und Stakeholdern den Zugang zu Informationen zu erleichtern. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europas Selbstversorgung mit verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien zu stärken, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte
Christer Heljestrand – Corporate Relations Officer
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2434132 12.11.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurobattery Minerals

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Analyse zum Mega-Börsengang
70 bis 78 Dollar: Wieso das Anthropic-IPO lohnen könnte10. Nov. · onvista
Plus
Nach dem Crash
Wie BIT Capital drei große KI-Aktien jetzt bewertet09. Nov. · onvista
Plus
Pictet-Expertin über Luxus-Aktien
„Premiummarken gehen aus Schocks gestärkt hervor“09. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen