Eurobattery Minerals erhält Aktionärsanträge zur Aufnahme zusätzlicher Tagesordnungspunkte in die bevorstehende außerordentliche Hauptversammlung



EQS-Media / 12.11.2026 / 19:50 CET/CEST



Stockholm, 12. November 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (nachfolgend „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es Anträge von fünf Aktionären erhalten hat, zusätzliche Tagesordnungspunkte in die bevorstehende außerordentliche Hauptversammlung aufzunehmen.

Die beantragten Tagesordnungspunkte betreffen Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats des Unternehmens sowie den Vorschlag zur Bestellung eines Sonderprüfers (särskild granskare) gemäß Kapitel 10, §§ 21–22 des schwedischen Aktiengesetzes (Aktiebolagslagen).

Das Unternehmen prüft die Anträge und wird die beantragten Tagesordnungspunkte in die Einberufungsbekanntmachung zur außerordentlichen Hauptversammlung aufnehmen, soweit dies nach dem schwedischen Aktiengesetz erforderlich ist. Die Einberufungsbekanntmachung einschließlich der vollständigen Anträge wird gesondert veröffentlicht.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in verschiedenen Sprachen, um unseren Aktionären und Stakeholdern den Zugang zu Informationen zu erleichtern. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europas Selbstversorgung mit verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien zu stärken, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Christer Heljestrand – Corporate Relations Officer

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

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