Eurobattery Minerals verpflichtet Ilari Kinnunen als interimistischen operativen Berater und bereitet eine außerordentliche Hauptversammlung vor



EQS-Media / 12.11.2026 / 12:35 CET/CEST



Stockholm, 12. November 2026 – Eurobattery Minerals AB („Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass Ilari Kinnunen, Geschäftsführer der hundertprozentigen Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy, als interimistischer operativer Berater verpflichtet wurde. Er wird das Unternehmen während der aktuellen Übergangsphase bei Management des Geschäftsbetriebs und der internen Koordination unterstützen.

Ilari Kinnunen verfügt über umfassende Kenntnisse der Projekte und der Organisation des Unternehmens. Seit 2023 leitet er FinnCobalt und die Entwicklung des Batteriemineralprojekts Hautalampi. Zu seinen anfänglichen Aufgaben gehören die Unterstützung des Kernteams, die Überprüfung der aktuellen operativen Situation sowie die Erarbeitung eines konkreten Aktionsplans für die Fortführung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Außerordentliche Hauptversammlung

Das Unternehmen bereitet die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Wahl neuer Mitglieder des Aufsichtsrats sowie eines neuen Wirtschaftsprüfers vor. Das Unternehmen geht davon aus, die Einladung mit dem Termin und der vorgeschlagenen Tagesordnung zu veröffentlichen, sobald diese Angaben bestätigt sind.

Die Rolle des operativen Beraters

Die Tätigkeit von Herrn Kinnunen hat beratenden Charakter und stellt keine Ernennung zum CEO des Unternehmens dar. Entscheidungen, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen, unterliegen weiterhin den formellen Governance- und Entscheidungsprozessen des Unternehmens.

Ilari Kinnunen erklärt:

„Ich möchte Eurobattery Minerals in dieser Phase gerne unterstützen. Wir haben wichtige Vermögenswerte und Projekte mit erheblichem Potenzial. Durch meine Arbeit bei der Tochtergesellschaft FinnCobalt und am Hautalampi-Projekt kenne ich die Organisation gut und habe praktische Erfahrung in der Projektentwicklung gesammelt. Mein Fokus wird darauf liegen, das Team zu unterstützen, die Arbeit an unseren Projekten voranzubringen und gemeinsam einen klaren Weg für die nächsten Schritte zu entwickeln.

Das Unternehmen wird den Markt weiterhin über wesentliche Entwicklungen informieren und Aktualisierungen im Einklang mit den geltenden Offenlegungspflichten veröffentlichen.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in verschiedenen Sprachen, um unseren Aktionären und Stakeholdern den Zugang zu Informationen zu erleichtern. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europas Selbstversorgung mit verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien zu stärken, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Christer Heljestrand – Corporate Relations Officer

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

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