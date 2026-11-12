Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 12.11.2026

onvista · Uhr
Thema: InfrastrukturCybersecurityErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 12. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AllianzBericht 3. Quartal 2026
Applied MaterialsBericht Geschäftsjahr 2026
Cisco SystemsBericht 1. Quartal 2027
Deutsche Pfandbriefbank (pbb)Bericht 3. Quartal 2026
Heidelberger DruckmaschinenBericht 2. Quartal 2027
MutaresBericht 3. Quartal 2026
Münchener RückBericht 3. Quartal 2026
NebiusBericht 3. Quartal 2026
OHBBericht 3. Quartal 2026
PhilogenBericht 3. Quartal 2026
SiemensBericht Geschäftsjahr 2026
Sixt VzBericht 3. Quartal 2026
SMA SolarBericht 3. Quartal 2026
TalanxBericht 3. Quartal 2026
VerbioBericht 1. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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